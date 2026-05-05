Audax Italiano y Vasco da Gama se enfrentan este miércoles 6 de mayo en Santiago por la cuarta fecha del Grupo G de la Copa Sudamericana 2026, en una revancha directa luego de que el conjunto chileno remontara para imponerse 2-1 en el partido de ida, resultado que reconfiguró la tabla.

Vasco llega como líder tras su triunfo ante Olimpia, mientras Audax lo sigue de cerca, ambos con cuatro puntos, en un grupo que se ha vuelto extremadamente parejo, haciendo de este partido uno potencialmente decisivo.

Copa Sudamericana Grp. G – 2026 DÍA DE PARTIDO 4 Audax Italiano Sin Comenzar Vasco da Gama

Previa del partido Audax Italiano vs Vasco da Gama

Audax Italiano afronta este partido con alta confianza tras una remontada memorable en la segunda fecha, donde venció 2-1 a Vasco da Gama en Sao Januario con goles de Michael Vadulli y Franco Troyansky, demostrando su capacidad de reacción incluso en escenarios adversos.

Con la primera rueda del Grupo G completada, Vasco, Audax y Olimpia están igualados con cuatro puntos, lo que convierte esta jornada en clave para cualquiera que quiera despegarse en la cima.

Audax suma una victoria, un empate y una derrota, y sabe que la localía puede ser determinante para dar un paso importante hacia la clasificación.

El Estadio Bicentenario de La Florida es un factor clave para el equipo dirigido por Gustavo Lema, especialmente considerando la gran diferencia entre su rendimiento como local y visitante: solo cuatro triunfos, dos empates y nueve derrotas en sus últimos 30 partidos fuera de casa en todas las competiciones.

Audax suele adoptar un enfoque ofensivo en casa, con su delantera como principal fortaleza. Troyansky y Chiaverano lideran el ataque con tres goles cada uno esta temporada, formando una dupla rápida e impredecible.

Se espera un partido abierto, con el equipo chileno buscando aprovechar cada espacio para imponer condiciones.

Pronóstico Audax Italiano vs Vasco da Gama / © Imago – Photosport

Vasco da Gama llega a Santiago con sensaciones mixtas tras empatar 2-2 con Flamengo en el Maracaná por el Brasileirao, rescatando un punto en los minutos finales.

Ese resultado mantuvo su invicto ante los equipos del top 4, aunque el aumento de empates empieza a generar dudas.

En la Sudamericana, su campaña ha sido irregular: empate ante Barracas Central, derrota ante Audax en casa y luego un sólido 3-0 ante Olimpia que lo dejó como líder del grupo por diferencia en enfrentamientos directos.

Fuera de casa, Vasco registra dos triunfos, siete empates y cuatro derrotas en 2026, lo que representa el principal desafío para el técnico interino Bruno Lazaroni.

Sus máximos goleadores, Puma Rodríguez y Spinelli, lideran el ataque con cinco goles cada uno, siendo las principales armas ofensivas del equipo.

Rendimiento en Copa Sudamericana

Audax Italiano:

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Audax Italiano (todas las competiciones):

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Vasco da Gama:

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Vasco da Gama (todas las competiciones):

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Noticias de los equipos

Pronóstico Audax Italiano vs Vasco da Gama / © Imago – Photosport

Audax Italiano llega sin bajas, con el plantel completo disponible para Gustavo Lema, lo que le permite alinear su mejor once.

Se espera que mantenga la base del equipo, con Troyansky y Chiaverano liderando el ataque y siendo responsables de aprovechar la localía.

Vasco, en cambio, viajó con un plantel alternativo tras decidir dar descanso a la mayoría de sus titulares pensando en la planificación global de la temporada.

De los que jugaron ante Flamengo, solo Paulo Henrique, Lucas Piton y Barros viajaron, mientras otros como Adson, Hugo Moura y Andrés Gómez se quedaron en Río.

Spinelli y Nuno Moreira sí forman parte de la delegación.

Posibles formaciones Audax Italiano vs Vasco da Gama

Audax Italiano:

Ahumada; Rebolledo, Ferrario, Ortiz, Pina, Matus; Collao, Mateos, Aedo; Troyansky, Chiaverano

Vasco da Gama:

Fuzato; Henrique, Saldivia, Freitas, Piton; Tche Tche, Rique, Barros; Moreira, Hinestroza, Spinelli

Pronóstico Audax Italiano vs Vasco da Gama

Nuestro pronóstico: Audax Italiano 0-2 Vasco da Gama

Vasco llega en buen momento en la Sudamericana tras su victoria 3-0 sobre Olimpia y una racha positiva en todas las competiciones, lo que refleja su poder ofensivo y confianza.

Audax, en cambio, atraviesa un momento irregular sin triunfos en sus últimos tres partidos y enfrenta a un rival que ya lo superó en este torneo.

Todo indica que Vasco puede reafirmar su favoritismo y consolidarse como líder del grupo.

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