Audax Italiano y Unión La Calera se enfrentan este sábado 3 de mayo a las 12:30 horas en el Estadio Bicentenario de La Florida, por la fecha 4 del Grupo D de la Copa de la Liga. Ambos llegan igualados en puntos en la cima del grupo, pero con distintos estados de ánimo: los itálicos vienen de un traspié en la misma copa, mientras que los cementeros llegan con una reciente victoria que les da confianza. El que gane se instala como claro líder del grupo y da un paso decisivo hacia la siguiente fase.

El historial reciente entre ambos en esta misma competencia le da ventaja a Audax Italiano: el partido de ida, jugado el 20 de marzo, terminó con victoria visitante por 0-1 en cancha de La Calera. Sin embargo, en el torneo nacional el marcador fue inverso y contundente: el 27 de febrero, los cementeros aplastaron 3-0 a los itálicos, lo que demuestra que el resultado puede ir para cualquier lado.

¿Dónde y cómo ver en vivo Audax Italiano vs La Calera?

El partido se transmite por TNT Sports Premium y vía streaming en HBO Max. No hay señal abierta disponible para este encuentro.

TV: TNT Sports Premium

TNT Sports Premium Streaming: HBO Max

¿Cuándo y a qué hora juegan Audax Italiano vs La Calera?

Fecha: Sábado 3 de mayo

Sábado 3 de mayo Hora: 12:30 horas

12:30 horas Estadio: Bicentenario de La Florida, Santiago

El partido será dirigido por Manuel Vergara, con Emilio Bastías y Joaquín Arrué como asistentes, y Juan Lara como cuarto árbitro. En el VAR estarán José Cabero y John Calderón.

Cómo llegan Audax Italiano y La Calera a la fecha 4 de la Copa de la Liga

Audax Italiano llega con sensaciones encontradas. En la Copa de la Liga acumula dos victorias que lo mantienen en lo más alto del Grupo D con 6 puntos, pero en su último partido de la competencia cayó 1-3 ante Universidad de Chile, su peor resultado del torneo. En el campeonato nacional, en tanto, empató 2-2 con Deportes Limache, y en la Copa Sudamericana también dividió puntos con Barracas Central.

Unión La Calera, en tanto, llega con el impulso de una victoria en esta competición: en su último duelo por la Copa de la Liga superó 2-1 a Deportes La Serena, aunque después cayó por el mismo marcador ante Coquimbo en el torneo nacional. Los cementeros comparten la punta con Audax en el Grupo D, también con 6 puntos, pero están segundos por menor cantidad de goles convertidos pese a tener la misma diferencia de gol.

Formaciones probables para Audax Italiano vs La Calera

Audax Italiano apuntaría a un esquema con Diego Coelho y Giovanni Chiaverano como dupla de ataque, respaldados por Michael Vadulli en el mediocampo ofensivo.

La probable alineación: Tomás Ahumada; Enzo Ferrario, Marcelo Ortiz, Daniel Piña; Paolo Guajardo, Marco Collao, Federico Mateos, Esteban Matus; Michael Vadulli; Diego Coelho, Giovanni Chiaverano.

Unión La Calera mantendría la apuesta por Matías Campos López y Sebastián Sáez como referentes en ataque, con Juan Manuel Requena como pivote en el mediocampo.

La probable alineación de los cementeros: Nicolás Avellaneda; Christopher Díaz, Rodrigo Cáceres, Nicolás Palma, Daniel Gutiérrez; Juan Manuel Requena; Kevin Méndez, Joaquín Soto, Bayron Oyarzo; Matías Campos López y Sebastián Sáez.

Tabla de posiciones Grupo D de la Copa de la Liga