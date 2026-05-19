Audax Italiano enfrenta este martes un partido que puede definir gran parte de su futuro en la Copa Sudamericana 2026. El equipo chileno recibe a Barracas Central desde las 18:00 horas de Chile, en un Grupo G que tiene a Vasco da Gama y Olimpia en la cima con 7 puntos, mientras los itálicos aparecen terceros con 4.

El margen es corto. Audax necesita ganar para llegar a la última fecha con opciones reales de clasificación o, al menos, de pelea por el playoff. Barracas Central, último con 3 unidades y todavía sin triunfos en el torneo, también llega con vida y con una cuenta clara: si no suma en La Florida, puede quedar prácticamente fuera de carrera.

La previa del Audax Italiano vs Barracas Central

Audax Italiano llega a este duelo después de una caída dura ante Vasco da Gama en Santiago. El cuadro chileno comenzó ganando con un autogol de Alan Saldivia, pero el equipo brasileño reaccionó en una ráfaga de diez minutos y dio vuelta el partido con tantos de Claudio Spinelli, de penal, y Matheus França.

Ese resultado dejó al equipo de Gustavo Lema con 4 puntos y sin margen para especular. Con Vasco y Olimpia arriba con 7, Audax necesita sumar de a tres ante Barracas para alcanzar esa línea y esperar lo que ocurra en el otro cruce del grupo, donde los paraguayos reciben al cuadro carioca.

Barracas, en tanto, viene de perder 2-1 como local ante Olimpia. El “Guapo” todavía no gana en esta edición de la Copa Sudamericana, pero sigue con opciones matemáticas. En la fecha anterior estuvo cerca de sumar, aunque un gol agónico de Alex Franco le dio el triunfo al Decano y apretó aún más la zona.

El antecedente directo también pesa. En Buenos Aires, Barracas y Audax igualaron 1-1: Rodrigo Bogarín abrió la cuenta para los argentinos y Fabián Loyola empató para los chilenos en el 90+5’. Ahora el partido se traslada a La Florida, donde Audax necesita transformar la localía en puntos.

Formaciones de Audax Italiano vs Barracas Central

Formación de Audax Italiano

Tomás Ahumada; Oliver Rojas, Enzo Ferrario, Daniel Piña; Paolo Guajardo, Mario Sandoval, Marco Collao, Federico Mateos; Michael Vadulli; Diego Coelho y Giovanni Chiaverano. DT: Gustavo Lema.

Formación de Barracas Central

Marcelo Miño; Nicolás Capraro, Fernando Tobio, Gastón Campi; Rafael Barrios, Dardo Miloc, Iván Tapia, Rodrigo Insúa; Manuel Duarte, Gonzalo Morales y Norberto Briasco. DT: Rubén Darío Insúa.

¿Dónde ver Audax Italiano vs Barracas Central EN VIVO?

El partido entre Audax Italiano y Barracas Central se jugará este martes 19 de mayo a las 18:00 horas de Chile en el Estadio Bicentenario Municipal de La Florida, por la quinta fecha del Grupo G de la Copa Sudamericana 2026.

Para Chile, el duelo será transmitido por:

ESPN

Disney+ Premium

El encuentro no tendrá transmisión gratuita por TV abierta. También podrás seguir el minuto a minuto, formaciones, marcador y todas las incidencias en AlAireLibre.cl.

Árbitros de Audax Italiano vs Barracas Central

Árbitro: Gery Vargas (Bolivia)

Asistente 1: José Antelo (Bolivia)

Asistente 2: Edwar Saavedra (Bolivia)

Cuarto árbitro: Dilio Rodríguez (Bolivia)

VAR: Jorge Justiniano (Bolivia)

AVAR: Juan Nelio García (Bolivia)

Asesor: Paulo Conceicao (Brasil)

Quality Manager: Víctor Martínez (Paraguay)

Así va la tabla del Grupo G de la Copa Sudamericana 2026

Equipo Puntos Vasco da Gama 7 Olimpia 7 Audax Italiano 4 Barracas Central 3



Vasco da Gama y Olimpia lideran el grupo, mientras Audax aparece tercero y Barracas cierra la tabla. La quinta fecha también tendrá el cruce Olimpia vs Vasco da Gama, por lo que el resultado en La Florida puede cambiar por completo el escenario antes del cierre.

¿Qué necesita Audax Italiano ante Barracas Central?

Audax Italiano necesita ganarle a Barracas Central para seguir con vida en el Grupo G. Un triunfo lo dejaría con 7 puntos, en la misma línea de Vasco y Olimpia antes de conocer cómo queda la pelea entre ambos líderes.

Un empate mantendría al equipo chileno con opciones matemáticas, pero muy condicionado para la última fecha. Una derrota lo dejaría prácticamente contra la pared y permitiría que Barracas lo supere en la tabla.

El dato que ilusiona a los itálicos está en su historial como local ante rivales argentinos en torneos CONMEBOL: ganó dos de sus tres partidos, ambos por 1-0, ante Rosario Central en la Copa CONMEBOL 1998 y Estudiantes en la Libertadores 2022.

Los datos que pueden marcar el Audax vs Barracas

Audax y Barracas llegan con estilos muy distintos. El equipo argentino registra el promedio de distancia más largo en saques de arco durante esta fase de grupos, con 63,1 metros, mientras Audax tiene la cifra más baja de la ronda, con 19,1. Esa diferencia marca dos formas de iniciar el juego: Barracas busca saltar líneas; Audax intenta construir más corto.

Esteban Matus aparece como una pieza clave para los itálicos. Es uno de los jugadores con más traslados largos de pelota en la fase de grupos, con 22 conducciones de más de 10 metros, igualado con Nazareno Colombo, de Racing.

En ataque, Michael Fuentes también asoma como nombre a seguir: es uno de los cuatro jugadores que más veces gambetearon dentro del área rival en esta Copa Sudamericana, con cuatro. Del otro lado, Barracas tiene una alerta clara para Audax: tres de sus últimos cuatro goles entre Sudamericana y liga argentina llegaron tras un tiro de esquina.

Audax no tiene mucho espacio para cuentas largas. En La Florida necesita ganar, sostenerse en la pelea y llegar a la última fecha con aire. Barracas busca su primer triunfo internacional en el torneo, pero para los itálicos el mensaje es más simple: sumar de a tres o quedar demasiado lejos.