Datos Clave Partido clave: Audax recibe a Barracas por el Grupo G. Transmisión: ESPN y Disney+ Premium en Chile. Horario: Martes 19 de mayo, 18:00 horas.

Audax Italiano enfrenta este martes 19 de mayo un partido de alta presión en la Copa Sudamericana 2026. El cuadro itálico recibe a Barracas Central en el Estadio Bicentenario de La Florida desde las 18:00 horas, por la quinta fecha del Grupo G, una zona que tiene a Vasco da Gama y Olimpia en la cima con 7 puntos, mientras el cuadro itálico aparece tercero con 4 y los argentinos cierran con 3.

El equipo chileno viene de caer 2-1 ante Vasco da Gama en Santiago, pese a comenzar ganando con un autogol de Alan Saldivia. El conjunto brasileño lo dio vuelta en una ráfaga de diez minutos con goles de Claudio Spinelli, de penal, y Matheus França. Barracas, en tanto, perdió 2-1 como local ante Olimpia con un gol agónico de Alex Franco. Con ese escenario, el elenco que dirige Gustavo Lema necesita sumar de a tres para llegar con opciones reales a la última fecha.

¿Qué canal transmite Audax Italiano vs Barracas Central EN VIVO?

El partido será transmitido por TV y streaming en Chile.

📺 ESPN

📲 Disney+ Premium

👉 Cobertura online: AlAireLibre.cl

¿A qué hora juegan Audax Italiano vs Barracas Central?

Se juega este martes 19 de mayo a las 18:00 horas de Chile.

📅 Martes 19 de mayo de 2026

🕕 18:00 horas (Chile)

🏟️ Estadio Bicentenario de La Florida, Santiago

El duelo corresponde a la quinta fecha del Grupo G de la Copa Sudamericana 2026.

¿Dónde ver Audax Italiano vs Barracas Central ONLINE por streaming?

El encuentro estará disponible en plataforma digital.

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Disponible en celular, Smart TV, tablet y navegador.

¿Dónde ver GRATIS Audax Italiano vs Barracas Central?

El partido no tendrá transmisión gratuita por TV abierta en Chile.

Se podrá ver exclusivamente en:

ESPN

Disney+ Premium

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Formación de Audax Italiano vs Barracas Central

XI Audax Italiano

Tomás Ahumada; Enzo Ferrario, Marcelo Ortiz, Daniel Piña; Paolo Guajardo, Marco Collao, Federico Mateos, Esteban Matus; Michael Vadulli; Diego Coelho y Giovanni Chiaverano.

XI Barracas Central

Juan Espínola; Nicolás Caparo, Fernando Tobio, Nicolás Demartini; Damián Martínez, Dardo Miloc, Iván Tapia, Rodrigo Insúa; Tomás Porra, Facundo Bruera y Norberto Briasco.

Árbitros designados para Audax Italiano vs Barracas Central

Árbitro: Gery Vargas (Bolivia)

Asistente 1: José Antelo (Bolivia)

Asistente 2: Edwar Saavedra (Bolivia)

Cuarto árbitro: Dilio Rodríguez (Bolivia)

VAR: Jorge Justiniano (Bolivia)

AVAR: Juan Nelio García (Bolivia)

Asesor: Paulo Conceicao (Brasil)

Quality Manager: Víctor Martínez (Paraguay)

¿Cómo llegan Audax Italiano vs Barracas Central a la Copa Sudamericana?

Audax Italiano llega obligado a ganar para seguir en carrera en el Grupo G.

El equipo chileno suma 4 puntos y quedó tercero después de la derrota 2-1 ante Vasco da Gama en La Florida. Audax comenzó arriba en el marcador por el autogol de Alan Saldivia, pero el cuadro brasileño reaccionó rápido y dio vuelta el partido con tantos de Claudio Spinelli y Matheus França.

Ese resultado dejó a los itálicos sin margen para especular. Vasco da Gama y Olimpia lideran con 7 puntos, por lo que Audax necesita vencer a Barracas Central para llegar a 7 y sostener sus opciones antes de la última fecha. Un empate lo dejaría muy condicionado y una derrota lo complicaría casi por completo.

Barracas Central llega último, sin triunfos, pero todavía con vida.

El equipo argentino tiene 3 puntos y aún no gana en la Copa Sudamericana 2026. En la cuarta fecha cayó 2-1 como local ante Olimpia, en un partido que se resolvió sobre el final con el gol agónico de Alex Franco para el conjunto paraguayo.

Barracas ya enfrentó a Audax en esta fase. El cruce anterior, jugado en Buenos Aires, terminó 1-1: Rodrigo Bogarín abrió la cuenta para el “Guapo” y Fabián Loyola empató para los chilenos en el 90+5’. Ese antecedente dejó claro que el margen entre ambos es corto, pero ahora el contexto pesa más para Audax, que juega en casa y necesita ganar.

¿Cómo está la tabla del Grupo G de la Copa Sudamericana?

Audax Italiano está tercero y necesita sumar de a tres para alcanzar la línea de los líderes.

Vasco da Gama: 7 puntos

Olimpia: 7 puntos

Audax Italiano: 4 puntos

Barracas Central: 3 puntos

La quinta fecha también tendrá el cruce entre Olimpia y Vasco da Gama, por lo que el resultado en Santiago puede mover todo el grupo. Si Audax gana, llegará a 7 puntos y seguirá metido en la pelea. Si no lo consigue, dependerá de una combinación mucho más compleja en la última jornada.

Audax tiene una cuenta simple en La Florida: ganar para seguir vivo. Barracas llega sin triunfos, pero con la posibilidad de meterse nuevamente en la discusión. En un Grupo G apretado arriba y con solo dos fechas por jugar, este partido puede marcar quién llega con aire al cierre y quién queda contra la pared.