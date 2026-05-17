Audax Italiano recibe a Barracas Central este martes 19 de mayo, desde las 18:00 horas, por la quinta fecha del Grupo G de la Copa Sudamericana 2026.

El partido se disputará en Santiago y será clave para el equipo chileno, que llega tercero en una zona muy apretada, donde Vasco da Gama y Olimpia lideran con siete puntos, mientras que Audax suma cuatro y Barracas Central aparece con tres unidades.

Copa Sudamericana Grp. G – 2026 DÍA DE PARTIDO 5 Audax Italiano Sin Comenzar Barracas Central

Previa del partido Audax Italiano vs Barracas Central

Audax Italiano llega a este partido con la necesidad de recuperar terreno en el Grupo G después de caer 2-1 ante Vasco da Gama en la cuarta fecha. El equipo chileno comenzó ganando con un autogol del uruguayo Alan Saldivia, pero el conjunto carioca lo dio vuelta en una ráfaga de 10 minutos con goles de Claudio Spinelli, de penal, y Matheus França.

Ese resultado dejó a Audax en el tercer lugar de la zona con cuatro puntos, todavía con opciones de pelear por la clasificación, pero sin margen para dejar escapar unidades como local. La próxima fecha puede marcar buena parte del destino del grupo, porque al mismo tiempo Olimpia recibirá a Vasco da Gama en otro duelo directo por la parte alta.

El equipo itálico ya sabe lo que es competir contra Barracas Central en esta Copa Sudamericana. En el cruce anterior, disputado el 29 de abril en el Estadio Claudio “Chiqui” Tapia, igualaron 1-1 en un partido intenso y cargado de tarjetas. Rodrigo Bogarín abrió la cuenta para Barracas a los 41 minutos, mientras que Fabián Loyola marcó el empate de Audax en el 90+5’.

Pronóstico Audax Italiano vs Barracas / © Imago

Barracas Central, por su parte, llega en el último lugar del Grupo G, pero todavía con vida. El equipo argentino cayó 2-1 como local ante Olimpia en la cuarta fecha, en un partido que se resolvió con un gol agónico de Alex Franco para el conjunto paraguayo.

Barracas todavía no gana en la Copa Sudamericana 2026 y aparece con tres puntos, producto de tres empates y una derrota. Aun así, el grupo sigue abierto: Vasco da Gama y Olimpia lideran con siete unidades, Audax tiene cuatro y Barracas suma tres, por lo que una victoria visitante en Santiago volvería a meterlo de lleno en la pelea.

El Grupo G está al rojo vivo. Vasco y Olimpia llegan arriba, pero Audax aún depende de lo que pueda hacer en casa y Barracas necesita su primer triunfo internacional para sostener sus opciones. En ese contexto, el duelo en Santiago se proyecta como uno de los partidos más relevantes de la quinta jornada.

Tabla de posiciones del Grupo G

Vasco da Gama: 7 puntos

Olimpia: 7 puntos

Audax Italiano: 4 puntos

Barracas Central: 3 puntos

Así llegan Audax Italiano y Barracas Central

Audax Italiano llega con una campaña irregular en la Copa Sudamericana, con una victoria, un empate y dos derrotas en cuatro partidos. Su gran golpe fue el triunfo 2-1 sobre Vasco da Gama en Brasil, pero luego no pudo sostener ese impulso y volvió a ceder terreno en la tabla.

En el análisis previo del cruce anterior entre ambos, los datos le daban a Audax una probabilidad de triunfo de 38,18%, por encima del 33,46% de Barracas Central y del 28,39% del empate. El marcador más probable para una victoria itálica era 0-1, con 11,56%, aunque el resultado final terminó siendo 1-1, escenario que aparecía con 13,16% de probabilidad.

Barracas Central ha mostrado una tendencia marcada al empate. Antes de este nuevo cruce, su forma reciente en todas las competiciones incluye varios partidos cerrados, como el 1-1 ante Racing, el 0-0 con Belgrano, el 0-0 ante Olimpia y el 0-0 frente a Vasco da Gama. Sin embargo, también viene de caer 1-2 ante Sarmiento y 1-2 ante Olimpia en Sudamericana.

Rendimiento reciente

Audax Italiano, todas las competiciones:

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Audax Italiano, Copa Sudamericana:

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Barracas Central, todas las competiciones:

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Barracas Central, Copa Sudamericana:

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Noticias de los equipos

Pronóstico Audax Italiano vs Barracas / © Imago

Audax Italiano debería apostar por una estructura conocida para este partido, con Tomás Ahumada en el arco y una línea defensiva compuesta por Enzo Ferrario, Marcelo Ortiz y Daniel Piña.

En el mediocampo, Paolo Guajardo y Esteban Matus aparecen como carrileros, mientras que Marco Collao y Federico Mateos sostendrían la zona central. Más arriba, Michael Vadulli tendría libertad para conectar con Diego Coelho y Giovanni Chiaverano.

El equipo chileno necesita mejorar su eficacia en casa, especialmente tras la derrota ante Vasco. La obligación será sostener mayor control del partido y evitar los desajustes que le costaron caro en la jornada anterior.

Barracas Central, en tanto, tendría a Juan Espínola en portería, con Nicolás Caparo, Fernando Tobio y Nicolás Demartini en la línea defensiva.

Damián Martínez y Rodrigo Insúa aportarían amplitud por los costados, mientras Dardo Miloc e Iván Tapia manejarían el mediocampo. En ataque, Tomás Porra, Facundo Bruera y Norberto Briasco serían las principales cartas ofensivas del equipo argentino.

Barracas todavía no gana en el grupo, pero su capacidad para sostener partidos cerrados puede complicar a Audax, especialmente si logra llevar el encuentro a un ritmo cortado y de baja producción ofensiva.

Posibles formaciones Audax Italiano vs Barracas Central

Audax Italiano:

Tomás Ahumada; Enzo Ferrario, Marcelo Ortiz, Daniel Piña; Paolo Guajardo, Marco Collao, Federico Mateos, Esteban Matus; Michael Vadulli; Diego Coelho, Giovanni Chiaverano.

Barracas Central:

Juan Espínola; Nicolás Caparo, Fernando Tobio, Nicolás Demartini; Damián Martínez, Dardo Miloc, Iván Tapia, Rodrigo Insúa; Tomás Porra, Facundo Bruera, Norberto Briasco.

Pronóstico Audax Italiano vs Barracas Central

Nuestro pronóstico: Audax Italiano 1-1 Barracas Central

Audax Italiano llega con la obligación de ganar para seguir prendido en la pelea del Grupo G, pero Barracas Central ya demostró en el partido anterior que puede llevar el duelo a un escenario cerrado y difícil de romper.

El antecedente más reciente terminó 1-1, y los números del cruce previo también apuntaban a un partido equilibrado, con alta probabilidad de marcador corto y menos de 2,5 goles.

Por contexto, presión y forma reciente de ambos equipos, el empate vuelve a aparecer como un resultado probable, aunque Audax debería tener más iniciativa por localía y necesidad.

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