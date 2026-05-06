Audax Italiano sufrió una dolorosa derrota en condición de local ante Vasco da Gama en la Copa Sudamericana 2026. Los itálicos hicieron un buen papel e incluso se pusieron rápidamente en ventaja gracias a un autogol de Alan Saldivia, pero los errores defensivos en el complemento provocaron que los cariocas revirtieran el marcador.
En el segundo tiempo el conjunto floridano sufrió la expulsión de Marcelo Ortiz, quien dejó a su equipo con un jugador menos tras cometer un penal que terminó con el empate parcial de la visita. Con este resultado, la escuadra nacional complicó sus opciones en el Grupo G del certamen continental.
Los goles de Audax Italiano vs Vasco por la Copa Sudamericana 2026
Audax Italiano fue el primero en golpear en el Bicentenario de La Florida, aunque con ayuda de sus rivales. En el minuto 5 de la primera parte, Alan Saldivia, exdefensor de Colo Colo, jugó un balón atrás al portero Daniel Fuzato, quien no se esperaba el pase y terminó con el balón ingresando en su propio arco, marcando uno de los bloopers de la Copa Sudamericana 2026.
Los itálicos se fueron en ventaja al descanso, pero en el complemento Marcelo Ortiz cometió una falta en el área y el árbitro, además de expulsarlo, sancionó penal. La pena máxima la ejecutó Claudio Spinelli, quien no falló desde los doce pasos y puso la paridad transitoria a los 64 minutos del partido.
El segundo, en tanto, llegó solo minutos más tarde tras una gran jugada colectiva que Matheus França finalizó con un remate cruzado a la entrada del área pare decretar el 2-1 definitivo a los 71′.
Con este resultado, los floridanos se quedaron en el tercer lugar del Grupo G con 4 puntos, los mismos que Olimpia, aunque los paraguayos tienen un partido menos, por lo que complicaron sus opciones de avanzar a la siguiente ronda.
EL INCREÍBLE ERROR EN EL FONDO DE VASCO QUE DERIVÓ EN EL GOL DE AUDAX ITALIANO— DSPORTS (@DSports) May 6, 2026
¿Quién tuvo la mayor responsabilidad? ¿El defensor Alan Saldivia o el arquero Daniel Fuzato?
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Claudio Spinelli definió potente y convirtió de penal el 1-1 ante Audax Italiano.
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¡GOOOL DE VASCO PARA DAR VUELTA EL PARTIDO!— DSPORTS (@DSports) May 6, 2026
Matheus França cruzó su disparo y anotó el 2-1 ante Audax Italiano.
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Estadísticas de Audax Italiano vs Vasco por la Copa Sudamericana 2026
- Alan Saldivia 5′
- Tomas Ahumada 51′
- Marco Collao 53′
- Michael Fuentes 63′
- Marcelo Ortiz 62′
- Matheus Franca 71′
- Claudio Spinelli 64′
- Matheus Franca 57′
- Cauan Barros 76′
- Lucas Piton 77′
- Summary
- Lineups
- Match Stats
- Team Stats
Ahumada
Ferrario
Ortiz
Pina
Guajardo
Sandoval
Collao
Matus
Zenteno
Chiaverano
Fuentes
- Entrenador
-
0Gustavo Lema
- Suplentes
-
25Pedro Garrido
-
22Martin Valdes
-
14Diego Monreal
-
16Oliver Rojas
-
20Martin Jimenez
-
33Ignacio Fuenzalida
-
10Rodrigo Cabral
-
15Tomas Cayuqueo
-
19Tomas Leyton
-
9Diego Coelho
-
30Joel Ahumada
-
17Favian Loyola
Fuzato
Henrique
Saldivia
Freitas
Piton
Barros
Tche
Hinestroza
Moreira
Spinelli
- Entrenador
-
0Renato Gaucho
- Suplentes
-
37Pablo
-
86Lukas Zuccarello
-
82Riquelme Avellar
-
9Matheus Franca
-
83Ramon Rique
-
64Walace Falcao
-
50Gustavo Guimaraes
-
87Breno Vereza
-
74Andrey Fernandes
-
80Bruno Andre
-
54Alison
-
67Samuel
¿Cuándo vuelve a jugar Audax en la Sudamericana?
El próximo partido de Audax Italiano en la Copa Sudamericana está programado para el próximo martes 19 de mayo a las 18:00 horas frente a Barracas Central en el Estadio Bicentenario de La Florida.