Audax Italiano sufrió una dolorosa derrota en condición de local ante Vasco da Gama en la Copa Sudamericana 2026. Los itálicos hicieron un buen papel e incluso se pusieron rápidamente en ventaja gracias a un autogol de Alan Saldivia, pero los errores defensivos en el complemento provocaron que los cariocas revirtieran el marcador.

En el segundo tiempo el conjunto floridano sufrió la expulsión de Marcelo Ortiz, quien dejó a su equipo con un jugador menos tras cometer un penal que terminó con el empate parcial de la visita. Con este resultado, la escuadra nacional complicó sus opciones en el Grupo G del certamen continental.

¿Qué dicen los hinchas de Colo Colo? El autogol de Saldivia en la Sudamericana

Los goles de Audax Italiano vs Vasco por la Copa Sudamericana 2026

Audax Italiano fue el primero en golpear en el Bicentenario de La Florida, aunque con ayuda de sus rivales. En el minuto 5 de la primera parte, Alan Saldivia, exdefensor de Colo Colo, jugó un balón atrás al portero Daniel Fuzato, quien no se esperaba el pase y terminó con el balón ingresando en su propio arco, marcando uno de los bloopers de la Copa Sudamericana 2026.

Los itálicos se fueron en ventaja al descanso, pero en el complemento Marcelo Ortiz cometió una falta en el área y el árbitro, además de expulsarlo, sancionó penal. La pena máxima la ejecutó Claudio Spinelli, quien no falló desde los doce pasos y puso la paridad transitoria a los 64 minutos del partido.

El segundo, en tanto, llegó solo minutos más tarde tras una gran jugada colectiva que Matheus França finalizó con un remate cruzado a la entrada del área pare decretar el 2-1 definitivo a los 71′.

Con este resultado, los floridanos se quedaron en el tercer lugar del Grupo G con 4 puntos, los mismos que Olimpia, aunque los paraguayos tienen un partido menos, por lo que complicaron sus opciones de avanzar a la siguiente ronda.

Estadísticas de Audax Italiano vs Vasco por la Copa Sudamericana 2026

Copa Sudamericana Grp. G – 2026 DÍA DE PARTIDO 4
Audax Italiano
06/05/2026 18:00
1
2
Segunda parte
Vasco da Gama
  • Alan Saldivia 5′
  • Tomas Ahumada 51′
  • Marco Collao 53′
  • Michael Fuentes 63′
  • Marcelo Ortiz 62′
  • Matheus Franca 71′
  • Claudio Spinelli 64′
  • Matheus Franca 57′
  • Cauan Barros 76′
  • Lucas Piton 77′
  • Summary
  • Lineups
  • Match Stats
  • Team Stats
84 ‘
Audax Italiano
Sustitución entra : Rodrigo Cabral
84 ‘
Audax Italiano
Sustitución sale : Giovani Chiaverano
84 ‘
Audax Italiano
Sustitución entra : Ignacio Fuenzalida
84 ‘
Audax Italiano
Sustitución sale : Michael Fuentes
84 ‘
Audax Italiano
Sustitución entra : Favian Loyola
84 ‘
Audax Italiano
Sustitución sale : Mario Sandoval
77 ‘
Vasco da Gama
Tarjeta amarilla : Lucas Piton
76 ‘
Vasco da Gama
Tarjeta amarilla : Cauan Barros
72 ‘
Audax Italiano
Sustitución entra : Oliver Rojas
72 ‘
Audax Italiano
Sustitución sale : Vicente Zenteno
71 ‘
Vasco da Gama
Asistencia : Nuno Moreira
71 ‘
Vasco da Gama
Gol regular : Matheus Franca
64 ‘
Vasco da Gama
Penalti : Claudio Spinelli
63 ‘
Audax Italiano
Tarjeta amarilla : Michael Fuentes
62 ‘
Audax Italiano
Tarjeta roja : Marcelo Ortiz
57 ‘
Vasco da Gama
Tarjeta amarilla : Matheus Franca
53 ‘
Audax Italiano
Tarjeta amarilla : Marco Collao
51 ‘
Audax Italiano
Tarjeta amarilla : Tomas Ahumada
46 ‘
Vasco da Gama
Sustitución entra : Matheus Franca
46 ‘
Vasco da Gama
Sustitución sale : JP
46 ‘
Vasco da Gama
Sustitución entra : Ramon Rique
46 ‘
Vasco da Gama
Sustitución sale : Tche Tche
5 ‘
Audax Italiano
Autogol : Alan Saldivia
Audax Italiano
3-4-1-2
Tomas Ahumada 1
Tomas
Ahumada
Enzo Ferrario 13
Enzo
Ferrario
Marcelo Ortiz 29
Marcelo
Ortiz
Daniel Pina 4
Daniel
Pina
Paolo Guajardo 7
Paolo
Guajardo
Mario Sandoval 6
Mario
Sandoval
Marco Collao 8
Marco
Collao
Esteban Matus 23
Esteban
Matus
Vicente Zenteno 2
Vicente
Zenteno
Giovani Chiaverano 21
Giovani
Chiaverano
Michael Fuentes 27
Michael
Fuentes
  • Entrenador
  • 0
    Gustavo Lema
  • Suplentes
  • 25
    Pedro Garrido
  • 22
    Martin Valdes
  • 14
    Diego Monreal
  • 16
    Oliver Rojas
  • 20
    Martin Jimenez
  • 33
    Ignacio Fuenzalida
  • 10
    Rodrigo Cabral
  • 15
    Tomas Cayuqueo
  • 19
    Tomas Leyton
  • 9
    Diego Coelho
  • 30
    Joel Ahumada
  • 17
    Favian Loyola
Vasco da Gama
4-2-3-1
Daniel Fuzato 13
Daniel
Fuzato
Paulo Henrique 96
Paulo
Henrique
Alan Saldivia 4
Alan
Saldivia
Lucas Freitas 43
Lucas
Freitas
Lucas Piton 6
Lucas
Piton
Cauan Barros 88
Cauan
Barros
Tche Tche 3
Tche
Tche
Marino Hinestroza 18
Marino
Hinestroza
JP 98
JP
Nuno Moreira 17
Nuno
Moreira
Claudio Spinelli 77
Claudio
Spinelli
  • Entrenador
  • 0
    Renato Gaucho
  • Suplentes
  • 37
    Pablo
  • 86
    Lukas Zuccarello
  • 82
    Riquelme Avellar
  • 9
    Matheus Franca
  • 83
    Ramon Rique
  • 64
    Walace Falcao
  • 50
    Gustavo Guimaraes
  • 87
    Breno Vereza
  • 74
    Andrey Fernandes
  • 80
    Bruno Andre
  • 54
    Alison
  • 67
    Samuel
13
Faltas Cometidas
6
2
Fuera de Juego
0
44
Posesión de Balón
56
3
Tarjetas Amarillas
3
3
Tiros Fuera
6
3
Tiros a Puerta
6
4
Corners
5
1
Tarjetas Rojas
0
9
Saques de Portería
6
0
Penaltis
1
0
Tiros Libres
15
4
Paradas
3
2
Tiros Fuera 1ª Mitad
3
1
Tiros Fuera 2ª Mitad
3
3
Tiros a Puerta 1ª Mitad
0
0
Tiros a Puerta 2ª Mitad
6
2
Fuera de Juego 1ª Mitad
0
0
Fuera de Juego 2ª Mitad
0
0
Tarjetas Rojas 1ª Mitad
0
1
Tarjetas Rojas 2ª Mitad
0
0
Tarjetas Amarillas 1ª Mitad
0
3
Tarjetas Amarillas 2ª Mitad
3
3
Corners 1ª Mitad
1
1
Corners 2ª Mitad
4
0
Posesión de Balón 1ª Mitad
0
0
Posesión de Balón 2ª Mitad
0
9
Faltas Cometidas 1ª Mitad
3
4
Faltas Cometidas 2ª Mitad
3
Last Confrontations
VAS 1 – 2 AUD 14/04/2026

¿Cuándo vuelve a jugar Audax en la Sudamericana?

El próximo partido de Audax Italiano en la Copa Sudamericana está programado para el próximo martes 19 de mayo a las 18:00 horas frente a Barracas Central en el Estadio Bicentenario de La Florida.

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