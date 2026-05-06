Audax Italiano sufrió una dolorosa derrota en condición de local ante Vasco da Gama en la Copa Sudamericana 2026. Los itálicos hicieron un buen papel e incluso se pusieron rápidamente en ventaja gracias a un autogol de Alan Saldivia, pero los errores defensivos en el complemento provocaron que los cariocas revirtieran el marcador.

En el segundo tiempo el conjunto floridano sufrió la expulsión de Marcelo Ortiz, quien dejó a su equipo con un jugador menos tras cometer un penal que terminó con el empate parcial de la visita. Con este resultado, la escuadra nacional complicó sus opciones en el Grupo G del certamen continental.

Los goles de Audax Italiano vs Vasco por la Copa Sudamericana 2026

Audax Italiano fue el primero en golpear en el Bicentenario de La Florida, aunque con ayuda de sus rivales. En el minuto 5 de la primera parte, Alan Saldivia, exdefensor de Colo Colo, jugó un balón atrás al portero Daniel Fuzato, quien no se esperaba el pase y terminó con el balón ingresando en su propio arco, marcando uno de los bloopers de la Copa Sudamericana 2026.

Los itálicos se fueron en ventaja al descanso, pero en el complemento Marcelo Ortiz cometió una falta en el área y el árbitro, además de expulsarlo, sancionó penal. La pena máxima la ejecutó Claudio Spinelli, quien no falló desde los doce pasos y puso la paridad transitoria a los 64 minutos del partido.

El segundo, en tanto, llegó solo minutos más tarde tras una gran jugada colectiva que Matheus França finalizó con un remate cruzado a la entrada del área pare decretar el 2-1 definitivo a los 71′.

Con este resultado, los floridanos se quedaron en el tercer lugar del Grupo G con 4 puntos, los mismos que Olimpia, aunque los paraguayos tienen un partido menos, por lo que complicaron sus opciones de avanzar a la siguiente ronda.

EL INCREÍBLE ERROR EN EL FONDO DE VASCO QUE DERIVÓ EN EL GOL DE AUDAX ITALIANO



¿Quién tuvo la mayor responsabilidad? ¿El defensor Alan Saldivia o el arquero Daniel Fuzato?



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¡GOOOL DE VASCO!



Claudio Spinelli definió potente y convirtió de penal el 1-1 ante Audax Italiano.



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¡GOOOL DE VASCO PARA DAR VUELTA EL PARTIDO!



Matheus França cruzó su disparo y anotó el 2-1 ante Audax Italiano.



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Estadísticas de Audax Italiano vs Vasco por la Copa Sudamericana 2026

Copa Sudamericana Grp. G – 2026 DÍA DE PARTIDO 4 Audax Italiano 1 2 Segunda parte Vasco da Gama Alan Saldivia 5′ Tomas Ahumada 51′

Marco Collao 53′

Michael Fuentes 63′ Marcelo Ortiz 62′ Matheus Franca 71′ Claudio Spinelli 64′ Matheus Franca 57′

Matheus Franca 57′ Cauan Barros 76′

Cauan Barros 76′ Lucas Piton 77′ Summary

Lineups

Match Stats

Team Stats 84 ‘ Audax Italiano Sustitución entra : Rodrigo Cabral 84 ‘ Audax Italiano Sustitución sale : Giovani Chiaverano 84 ‘ Audax Italiano Sustitución entra : Ignacio Fuenzalida 84 ‘ Audax Italiano Sustitución sale : Michael Fuentes 84 ‘ Audax Italiano Sustitución entra : Favian Loyola 84 ‘ Audax Italiano Sustitución sale : Mario Sandoval 77 ‘ Vasco da Gama Tarjeta amarilla : Lucas Piton 76 ‘ Vasco da Gama Tarjeta amarilla : Cauan Barros 72 ‘ Audax Italiano Sustitución entra : Oliver Rojas 72 ‘ Audax Italiano Sustitución sale : Vicente Zenteno 71 ‘ Vasco da Gama Asistencia : Nuno Moreira 71 ‘ Vasco da Gama Gol regular : Matheus Franca 64 ‘ Vasco da Gama Penalti : Claudio Spinelli 63 ‘ Audax Italiano Tarjeta amarilla : Michael Fuentes 62 ‘ Audax Italiano Tarjeta roja : Marcelo Ortiz 57 ‘ Vasco da Gama Tarjeta amarilla : Matheus Franca 53 ‘ Audax Italiano Tarjeta amarilla : Marco Collao 51 ‘ Audax Italiano Tarjeta amarilla : Tomas Ahumada 46 ‘ Vasco da Gama Sustitución entra : Matheus Franca 46 ‘ Vasco da Gama Sustitución sale : JP 46 ‘ Vasco da Gama Sustitución entra : Ramon Rique 46 ‘ Vasco da Gama Sustitución sale : Tche Tche 5 ‘ Audax Italiano Autogol : Alan Saldivia Audax Italiano Audax Italiano 3-4-1-2 1 Tomas

Ahumada 13 Enzo

Ferrario 29 Marcelo

Ortiz 4 Daniel

Pina 7 Paolo

Guajardo 6 Mario

Sandoval 8 Marco

Collao 23 Esteban

Matus 2 Vicente

Zenteno 21 Giovani

Chiaverano 27 Michael

Fuentes Entrenador

0 Gustavo Lema

Suplentes

25 Pedro Garrido



22 Martin Valdes



14 Diego Monreal



16 Oliver Rojas



20 Martin Jimenez



33 Ignacio Fuenzalida



10 Rodrigo Cabral



15 Tomas Cayuqueo



19 Tomas Leyton



9 Diego Coelho



30 Joel Ahumada



17 Favian Loyola

Vasco da Gama Vasco da Gama 4-2-3-1 13 Daniel

Fuzato 96 Paulo

Henrique 4 Alan

Saldivia 43 Lucas

Freitas 6 Lucas

Piton 88 Cauan

Barros 3 Tche

Tche 18 Marino

Hinestroza 98 JP 17 Nuno

Moreira 77 Claudio

Spinelli Entrenador

0 Renato Gaucho

Suplentes

37 Pablo



86 Lukas Zuccarello



82 Riquelme Avellar



9 Matheus Franca



83 Ramon Rique



64 Walace Falcao



50 Gustavo Guimaraes



87 Breno Vereza



74 Andrey Fernandes



80 Bruno Andre



54 Alison



67 Samuel

13 Faltas Cometidas 6 2 Fuera de Juego 0 44 Posesión de Balón 56 3 Tarjetas Amarillas 3 3 Tiros Fuera 6 3 Tiros a Puerta 6 4 Corners 5 1 Tarjetas Rojas 0 9 Saques de Portería 6 0 Penaltis 1 0 Tiros Libres 15 4 Paradas 3 2 Tiros Fuera 1ª Mitad 3 1 Tiros Fuera 2ª Mitad 3 3 Tiros a Puerta 1ª Mitad 0 0 Tiros a Puerta 2ª Mitad 6 2 Fuera de Juego 1ª Mitad 0 0 Fuera de Juego 2ª Mitad 0 0 Tarjetas Rojas 1ª Mitad 0 1 Tarjetas Rojas 2ª Mitad 0 0 Tarjetas Amarillas 1ª Mitad 0 3 Tarjetas Amarillas 2ª Mitad 3 3 Corners 1ª Mitad 1 1 Corners 2ª Mitad 4 0 Posesión de Balón 1ª Mitad 0 0 Posesión de Balón 2ª Mitad 0 9 Faltas Cometidas 1ª Mitad 3 4 Faltas Cometidas 2ª Mitad 3 Last Confrontations VAS 1 – 2 AUD 14/04/2026

¿Cuándo vuelve a jugar Audax en la Sudamericana?

El próximo partido de Audax Italiano en la Copa Sudamericana está programado para el próximo martes 19 de mayo a las 18:00 horas frente a Barracas Central en el Estadio Bicentenario de La Florida.