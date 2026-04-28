Audax Italiano quiere seguir en racha en la Copa Sudamericana y buscará ante Barracas Central su segunda victoria por la Fecha 3 del Grupo G del torneo. El equipo de Gustavo Lema se aferra a un buen resultado que les permita, como mínimo, alcanzar el playoff.

A este partido llegan mejor los Itálicos. La sorprendente victoria ante Vasco da Gama en Río de Janeiro en la Fecha 2 demostró que Audax tiene la capacidad para competir de igual a igual fuera de Chile.

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Barracas Central vs Audax Italiano, minuto a minuto

La previa del Barracas Central vs Audax Italiano

Si bien solo ha jugado dos partidos, el Audax Italiano ha demostrado que puede competir en el plano internacional y espera dar un paso más este martes frente a Barracas Central en Buenos Aires.

Los itálicos dominaron a Olimpia en el primer partido, pero no lograron contra la gran experiencia copera de los paraguayos y cayeron 2-0 con dos contragolpes letales. En el segundo duelo del torneo Audax demostró que el buen partido ante Olimpia no fue casualidad y derrotó en Río de Janeiro a Vasco da Gama por 2-1.

Hoy Audax Italiano sabe que un triunfo ante Barracas Central lo dejará en un muy buen pie para soñar con los octavos de final de la Copa Sudamericana o el playoff del torneo.

No todo es tan bueno en el equipo chileno, los de La Florida lamentan las bajas de Nicolás Aedo (fractura), Oliver Rojas (esguince), y Franco Troyansky (desgarro).

Barracas Central llega con la presión de sumar de a tres como local. El Guapo, que se clasificó a la Copa Sudamericana 2026 por su posición en la tabla anual de 2025, ganó su pase a grupos eliminando a Trinidense por 1-0 en la fase previa, y ahora disputa su campaña más importante en la historia del club en torneos internacionales. En el Campeonato Argentino 2026, el equipo marcha en la zona media de la tabla y la Sudamericana es su gran objetivo del año.

El DT Ruben Insúa apelará a la localía del Florencio Solá, un estadio pequeño y bullicioso en el barrio de Villa del Parque, para generar el caos que el cuadro chileno no quiere en sus líneas.

Formaciones de Barracas Central vs Audax Italiano

Formación de Barracas Central

Juan Espínola; Kevin Jappert, Fernando Tobio, Nicolás Demartini; Damián Martínez, Rodrigo Bogarín, Iván Tapia, Rodrigo Insúa; Jhonatan Candia, Norberto Briasco y Gonzalo Maroni. DT. Rubén Insúa.

Formación de Audax Italiano

Tomás Ahumada; Enzo Ferrario, Marcelo Ortiz, Vicente Zenteno, Daniel Piña; Marco Collao, Rodrigo Cabral, Esteban Matus; Paolo Guajardo, Giovani Chiaverano y Michael Vadulli. DT: Gustavo Lema.

¿Dónde ver Barracas Central vs Audax Italiano en vivo?

El duelo entre Barracas Central y Audax Italiano se jugará este martes a las 20:00 horas de Chile en el Estadio Florencio Solá, Buenos Aires. Para Chile, el partido se puede ver por ESPN y en streaming a través de Disney+ Premium.

Así va la tabla del Grupo G de la Copa Sudamericana 2026