Audax Italiano recibe a Cobresal en el Estadio Bicentenario Municipal de La Florida por la Fecha 13 del Campeonato Nacional 2026, en un partido clave para ambos en la parte baja de la tabla, donde la victoria se vuelve obligación para no complicarse aún más en la pelea por mantener la categoría.

Se trata de uno de los duelos del sábado en esta jornada de Primera División, con dos equipos que ven cómo los últimos resultados los hundieron en la tabla y que necesitan reaccionar de manera urgente, sobre todo los itálicos, que cayeron a la antepenúltima ubicación tras una racha negativa que ya enciende las alarmas en La Florida.

¿Quién transmite Audax Italiano vs Cobresal por el Campeonato Nacional 2026?

El compromiso entre Audax Italiano y Cobresal se transmitirá en televisión a través de TNT Sports Premium y vía streaming en HBO Max.

TV: TNT Sports Premium

Streaming: TNT Sports en HBO Max

¿Cuándo y a qué hora juegan Audax Italiano vs Cobresal por el Campeonato Nacional 2026?

Audax Italiano vs Cobresal juegan este sábado 23 de mayo a las 12:30 horas en el Estadio Bicentenario Municipal de La Florida por la fecha 13 del Campeonato Nacional.

Fecha: Sábado 23 de mayo

Hora: 12:30 horas

Estadio: Bicentenario Municipal de La Florida

Árbitros de Audax Italiano vs Cobresal

Árbitro: Diego Flores

1er asistente: Mario Lagos

2do asistente: Hernán Banda

4to árbitro: Fernando Vejar

VAR: Mathias Riquelme

AVAR: Eric Pizarro

¿Cómo llegan Audax Italiano vs Cobresal?

Audax Italiano llega golpeado a este compromiso, puesto que en la última fecha fue goleado por 3-0 en su visita a Coquimbo Unido, estirando a tres su racha de partidos sin ganar en el Campeonato Nacional. Los itálicos marchan decimocuartos en la tabla de posiciones con apenas 11 puntos, en plena zona de complicaciones y a sólo una unidad del antepenúltimo Unión La Calera.

Por su parte, Cobresal viene entonado tras vencer por 1-0 a Universidad de Chile en el Estadio El Cobre, resultado que les permitió cortar una serie irregular y respirar en la parte baja del torneo. Los mineros se ubican decimoterceros con 13 unidades y buscarán dar el golpe como forasteros para escalar en la clasificación y meterse en la pelea por los puestos de mitad de tabla.

La última vez que ambas escuadras se vieron las caras fue el pasado 31 de octubre de 2025 por el Campeonato Nacional. En aquella ocasión, los mineros se impusieron por 2-1 en el mismo Estadio Bicentenario Municipal de La Florida.

Formaciones de Audax Italiano vs Cobresal

Formación de Audax Italiano: Tomás Ahumada; Jorge Espejo, Daniel Piña, Germán Guiffrey, Esteban Matus; Marco Collao, Leonardo Valencia, Gastón Romero; Franco Troyansky, Luis Riveros, Eduardo Vargas. DT: Gustavo Lema.

Formación de Cobresal: Jorge Pinos; Cristopher Barrera, José Tiznado, Cristián Toro, Vicente Fernández; Diego Céspedes, Cristhofer Mesías, Benjamín Ramírez, Jorge Henríquez, Juan Gaete; Diego Coelho. DT: Gustavo Huerta.

Audax Italiano vs Cobresal, minuto a minuto