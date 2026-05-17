U de Chile necesita reaccionar, luego de su traspié en la Copa de la Liga, y buscará dar vuelta la página este domingo visitando a Cobresal en el Estadio El Cobre de El Salvador, a más de 2.600 metros sobre el nivel del mar, por la Fecha 12 del Campeonato nacional 2026.

Con 17 puntos en once fechas, la U marcha en la sexta posición de la tabla, empatada con Ñublense y a siete puntos del líder Colo Colo. Una nueva derrota los alejaría peligrosamente de la pelea por los primeros puestos antes de que comience la segunda rueda.

Por su parte, Cobresal está en zona de descenso y una victoria sería un balón de oxígeno vital para su campaña.

Cobresal vs U de Chile, minuto a minuto

La previa del Cobresal vs U de Chile

Fernando Gago ganó muchos bonos venciendo a la U Católica en el clásico universitario, pero la derrota ante Unión La Calera y la virtual eliminación en la Copa de la Liga dejó a los Azules con la urgencia de ganar un partido.

Así, necesitada de puntos para evitar la crisis deportiva, la U va al campamento minero de El Salvador sin su defensa titular. Las lesiones de Zaldivia y Ramírez, y la suspensión de Morales, obligaron a Fernando Gago a experimentar y su bloque defensivo más probable sea con Fernández, Tamayo, Calderón y Diego Vargas.

Cobresal vive el peor momento de su temporada. Los Mineros llegan a esta Fecha 12 en la zona de descenso directa, con apenas 10 puntos en once partidos y una racha de cinco derrotas consecutivas que encendió las alarmas en la dirección del club.

La localía cobresalina es su único diferencial: en El Salvador, la altitud nivela a rivales mucho más poderosos en el papel.

Formaciones de Cobresal vs U de Chile

Formación de Cobresal

Alejandro Santander; José Tiznado, Aaron Astudillo, Benjamín Valenzuela, Franco Betchtholdt; Rodrigo Sandoval, Agustín Nadruz, César Yanis, Franco Frías; Julián Brea, Steffan Pino.

Formación de Universidad de Chile

Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Bianneider Tamayo, Diego Vargas; Charles Aránguiz, Israel Poblete, Agustín Arce; Maxi Guerrero, Ignacio Vásquez, Juan Martín Lucero.

¿Dónde ver Cobresal vs U de Chile en vivo?

El duelo entre Cobresal y Universidad de Chile se disputará este domingo 17 de mayo a las 15:00 horas en el Estadio El Cobre Codelco, El Salvador, Atacama. El partido se transmite por cable en TNT Sports Premium y en streaming a través de HBO Max.

Así va la tabla del Campeonato Nacional 2026