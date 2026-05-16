Cobresal y Universidad de Chile se enfrentan este domingo 17 de mayo a las 15:00 horas en el Estadio El Cobre de El Salvador, por la fecha 12 del Campeonato Nacional. Los mineros llegan golpeados tras caer 3-1 ante Everton en Viña del Mar por el torneo, aunque cerraron la semana con un triunfo 2-1 sobre U de Concepción en la Copa de la Liga.

La U, en cambio, viene del rendimiento opuesto: ganó el clásico universitario ante Universidad Católica por la cuenta mínima, pero luego cayó 1-0 ante Unión La Calera en la Copa de la Liga. Fernando Gago lleva a sus dirigidos a la altura de El Salvador sabiendo que tres puntos son imprescindibles para no perder contacto con la zona alta.

El historial reciente tiene un dato que pesa: el 4 de agosto de 2025, Cobresal le ganó 1-0 a la U de visita en el Estadio Nacional. Ese triunfo a domicilio del equipo atacameño instala una cuota de respeto para este duelo, donde además contará con la altitud como aliada.

¿Dónde y cómo ver en vivo Cobresal vs U de Chile?

El partido se transmite por TNT Sports Premium en señal de cable y vía streaming en HBO Max. No hay señal abierta disponible para este encuentro.

TV: TNT Sports Premium

Streaming: HBO Max

Cobertura en vivo: Al Aire Libre

¿Cuándo y a qué hora juegan Cobresal vs U de Chile?

Fecha: Domingo 17 de mayo

Hora: 15:00 horas

Estadio: El Cobre, El Salvador

El partido será dirigido por Franco Jiménez, con Juan Serrano y Emilio Bastías como asistentes. Claudio Díaz actuará como cuarto árbitro, mientras que Diego Flores y Carlos Venegas se desempeñarán como árbitros VAR.

Cómo llegan Cobresal y U de Chile a la fecha 12 del Campeonato Nacional

Cobresal atraviesa un momento delicado. La derrota 3-1 ante Everton en Viña del Mar profundizó una campaña irregular que lo tiene en el puesto 14 con apenas 10 puntos, fruto de 3 triunfos, 1 empate y 7 derrotas en 11 partidos. El triunfo en la Copa de la Liga ante U de Concepción no alcanza para disimular la urgencia en el torneo: los “Mineros” necesitan ganar en casa para no verse envueltos en la pelea por el descenso.

U de Chile llega con una semana de sensaciones mezcladas. El triunfo ante Universidad Católica en el clásico universitario fue el resultado más destacado, pero la derrota posterior 1-0 ante Unión La Calera en la Copa de la Liga bajó el tono. Con 17 puntos en el sexto lugar, el equipo de Fernando Gago acumula 4 triunfos, 5 empates y 2 derrotas en 11 fechas, y sabe que visitar El Salvador sin sumar sería un paso atrás en sus aspiraciones de meterse entre los primeros.

Formaciones probables para Cobresal vs U de Chile

Cobresal plantearía un esquema con Franco Frías y Matías Contreras como dupla de ataque, sostenidos por un mediocampo de tres con Dennis Leyton como referente. La probable alineación: Alejandro Santander; Guillermo Pacheco, Benjamín Villarroel, Christian Moreno, Rodrigo Sandoval, Antonio Castillo; Benjamín Valenzuela, Esteban Valencia, Dennis Leyton; Franco Frías y Matías Contreras.

U de Chile de Fernando Gago llegaría con Juan Martín Lucero como referente ofensivo, acompañado por Maximiliano Guerrero e Ignacio Vásquez. En el mediocampo, con Israel Poblete como tercer volante. La formación probable: Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Bianneider Tamayo, Diego Vargas; Lucas Barrera, Israel Poblete, Agustín Arce; Maxi Guerrero, Ignacio Vásquez, Juan Martín Lucero.

Minuto a minuto de Cobresal vs U de Chile