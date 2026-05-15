Datos Clave Respaldo de Karen Clark: Tilda de “temas dirigidos” la investigación y defiende la reserva de su hermano. Denuncia de Pavez: El exdirector declaró ante fiscalía una “economía circular” en Azul Azul. Futuro de la propiedad: La quiebra de Sartor pone en riesgo el control del 63% de las acciones del club.

El presente de Michael Clark ha pasado de la testera de Azul Azul a los pasillos de la fiscalía. Tras el allanamiento simultáneo de la PDI a su domicilio y al Centro Deportivo Azul (CDA), el círculo íntimo del ingeniero comercial comenzó a reaccionar ante una investigación que pone bajo la lupa los US$5,7 millones que le permitieron tomar el control del club. Entre acusaciones de administración desleal y negociación incompatible, la familia del exdirigente cuestionó el origen y la dirección de la causa penal que hoy sacude los cimientos de la institución universitaria.

¿Qué dijo la hermana de Michael Clark tras el allanamiento al CDA?

En una reciente entrevista con el vespertino La Segunda, Karen Clark aseguró que la familia se encuentra “totalmente cuadrada” con el exrugbista del Grange. La hermana del expresidente de Azul Azul fue enfática al criticar la narrativa que rodea la causa penal, sugiriendo que existe una suerte de persecución focalizada contra su hermano.

“No se entiende que haya temas tan dirigidos hacia él. Es raro, como familia te encuentras con publicaciones parciales o sacadas de contexto. Mike es tremendamente reservado. Toda la vida ha sido así”, señaló Karen Clark.

Respecto a la transparencia en la compra del 63% de Azul Azul, Karen fue tajante al señalar que el exdirigente está respondiendo donde corresponde, bajo la asesoría de abogados como el exministro Luis Cordero y Gabriel Zaliasnik. Para su círculo, la convicción es que no han querido escucharlo mientras él entrega sus descargos ante la CMF y la fiscalía.

“El que escucha a Mike no tiene ninguna duda. El tema es que no han querido escucharlo. Él está hablando donde corresponde, respondiendo en la CMF y ante lo que solicite la fiscalía”, remató.

¿En qué consiste la “economía circular” que denuncian en Azul Azul?

Esta postura defensiva choca de frente con el crudo testimonio de Juan Pablo Pavez, exdirector de la concesionaria entre 2022 y 2026. En su declaración ante la fiscalía, revelada por CIPER, Pavez calificó de “obscena” la relación comercial entre Clark y los exdueños de Huachipato y Ñublense, Victoriano Cerda y Marcelo Pesce. El exdirector detalló un modelo de “economía circular” que habría perjudicado sistemáticamente el patrimonio de la Universidad de Chile.

En su relato, Pavez expuso casos que hoy están bajo peritaje. Por ejemplo, mencionó el fichaje de Ignacio Tapia, por quien se pagaron US$900 mil por la mitad de su pase, cuando apenas un año antes la totalidad de su carta había sido tasada en menos de la mitad (US$400 mil).

También apuntó al arribo del técnico Gustavo Álvarez, asegurando que la U pagó una cláusula de US$800 mil recomendada directamente por Cerda a través de Clark, o la compra de Federico Mateos por US$200 mil, pese a que el jugador estaba libre. Según Pavez, este grupo de empresarios se habría concertado para extraer valor de Azul Azul en beneficio personal mediante estos sobreprecios en el mercado de pases.

¿Puede Michael Clark perder el control de la U de Chile?

La tormenta no solo es judicial, sino que amenaza la estructura de propiedad del “Romántico Viajero”. Aunque la administración de Cecilia Pérez lleva poco tiempo en el cargo, la quiebra decretada de Sartor AGF abre un escenario de total incertidumbre. Si la justicia llega a invalidar la operación de compra de cuotas de Tactical Sport ejecutada en 2024, el control mayoritario de la concesionaria podría volver a estar en disputa.

Según expertos legales consultados por Emol, en ese escenario los nuevos acreedores o dueños tendrían la potestad de citar a una asamblea extraordinaria para rectificar la orgánica del club. Por ahora, Clark prepara su defensa penal mientras la PDI continúa periciando los nexos comerciales y la trazabilidad de los fondos que hoy tienen a la U de Chile en el centro de un escándalo financiero sin precedentes fuera de la cancha.