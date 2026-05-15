Datos Clave Repesca de Fuentealba: La U busca el retorno del volante de 23 años desde la UdeC. Calderón no renueva: Azul Azul decidió no extender el vínculo del zaguero para 2027. Cita en El Salvador: Los azules visitan a Cobresal este domingo 17 de mayo a las 15:00.

Universidad de Chile atraviesa semanas clave para la conformación de su plantel de cara al segundo semestre de 2026. Con el objetivo de recortar distancias con la parte alta de la tabla y asegurar puestos de clasificación internacional, la gerencia técnica y el cuerpo técnico liderado por Fernando Gago ya definen las piezas para el mercado de invierno. Los movimientos no solo contemplan el retorno de nombres conocidos de la casa, sino también determinaciones drásticas sobre futbolistas que, a pesar de su regularidad inicial, han ido perdiendo protagonismo en el nuevo proyecto institucional.

¿Quién es el primer refuerzo de la U de Chile para el mercado de invierno?

El mediocampista de 23 años, Jeison Fuentealba, formado en la cantera azul, ha tenido un semestre de alta regularidad en Universidad de Concepción. Su desempeño en el “Campanil” despertó el interés inmediato en La Cisterna para ejecutar la cláusula de repesca, lo que lo convertiría en el primer refuerzo interno para la segunda parte de la temporada.

El presidente del cuadro penquista, Agustín Lorenzetti, se refirió al interés desde el CDA en tono distendido: “Si la solicitud de la U llegó, yo no atendí el teléfono”, bromeó en Sabes Deportes. No obstante, el dirigente reconoció que la continuidad del volante dependerá de la intención del propio jugador, quien asoma como la variante ideal para darle profundidad al mediocampo de Gago ante los desafíos que se avecinan.

¿Por qué Franco Calderón no renovará en la la U de Chile?

En paralelo al operativo retorno, se dio a conocer una determinación que sacude la estantería defensiva. Según información revelada por La Magia Azul y confirmada por diversas fuentes de la interna laica, la dirigencia de la U habría decidido no renovar el contrato de Franco Calderón para la temporada 2027.

El defensor argentino, cuyo vínculo con la institución expira el 31 de diciembre de 2026, vive una situación compleja. Pese a haber sido una pieza fundamental al inicio de año —registrando 993 minutos disputados en 13 partidos—, el zaguero ha ido perdiendo terreno bajo la tutela de Fernando Gago, quedando “entre la espada y la pared” respecto a su continuidad.

Esta determinación respondería a una nueva política del club que busca refrescar la línea defensiva con perfiles de distinta proyección. Al no avizorarse una extensión del vínculo, la postura de la mesa directiva parece definitiva, lo que incluso podría acelerar su salida en este mismo mercado de invierno si llega una oferta que satisfaga a ambas partes.

Cobresal vs U de Chile: ¿Cuándo y a qué hora juegan?

En medio de las definiciones de mercado, la U debe sumar de a tres para trepar en la clasificación. Tras la victoria en el Clásico Universitario, el equipo viaja al norte para enfrentar un duro desafío en la altitud de El Salvador.