Universidad de Chile ha comenzado a gestionar sus primeras piezas para el mercado de fichajes de invierno. Con la necesidad de potenciar su ataque para el segundo semestre de 2026, la gerencia deportiva azul ha puesto su mirada en el fútbol uruguayo para encontrar un nombre que aporte peso ofensivo.

Ante la compleja situación física de sus actuales delanteros, surgió la opción de un atacante de gran envergadura física que milita en uno de los grandes de Montevideo, cuya situación contractual facilitaría una posible salida en las próximas semanas.

¿Quién es Gonzalo Carneiro y por qué interesa como refuerzo en la U de Chile?

El nombre que ha tomado fuerza en las últimas horas es el de Gonzalo Carneiro (30), actual atacante de Nacional de Montevideo. Según informó el sitio uruguayo Toco y Voy, la U habría puesto sus ojos en el atacante como una alternativa para potenciar el plantel. Carneiro destaca principalmente por su imponente físico: mide 1,95 metros y pesa 85 kilos, lo que lo convierte en un referente del juego aéreo y con una presencia constante dentro del área rival.

A lo largo de su carrera, el delantero ha acumulado experiencia en ligas de alta exigencia, incluyendo tres temporadas en el Sao Paulo de Brasil y un paso por el Cruz Azul de México. En Uruguay destacan que posee una movilidad que le permite generar peligro en jugadas rastreras y precisión en lanzamientos penales. En su actual etapa en Nacional, que comenzó en julio de 2023, ha disputado 65 partidos, anotando 15 goles y entregando 10 asistencias.

Las razones del fichaje y la situación contractual en Nacional

El seguimiento de la U sobre Carneiro no es casualidad. De acuerdo a lo reportado por La Magia Azul, el interés estaría relacionado directamente con la situación de Octavio Rivero, quien todavía no logra recuperarse completamente de una grave lesión. Ante este escenario, el club azul buscaría un fichaje con características similares para suplir la cuota de gol en el área.

Por su parte, en Nacional ven con atención el interés extranjero por el delantero. Carneiro tiene vínculo con el elenco tricolor solo hasta diciembre de este año, por lo que le restan apenas siete meses de contrato.

Desde Uruguay aseguran que el club pretende obtener algún rédito económico antes de que el jugador quede como agente libre en enero de 2027. Aunque equipos de Argentina, Colombia y la MLS también han mostrado interés, la dirigencia de Nacional está abierta a escuchar propuestas formales en este mercado.

El complejo antecedente que marcó la trayectoria de Gonzalo Carneiro

La trayectoria del atacante también incluye un episodio extradeportivo que marcó su carrera. En 2019, mientras defendía al Sao Paulo, arrojó positivo por Benzoilecgonina en un control antidopaje tras un partido ante Palmeiras. Inicialmente fue sancionado con dos años, pero el castigo se redujo a 12 meses tras acreditarse que el jugador realizó un tratamiento psicológico y permaneció internado en una clínica de rehabilitación por 45 días. Tras este proceso, logró reincorporarse con éxito a la actividad profesional, recuperando su nivel competitivo en ligas internacionales.