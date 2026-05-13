Universidad de Chile llega al duelo ante Cobresal del domingo 17 de mayo con tres defensas de baja confirmadas, pero con una buena noticia: Fabián Hormazábal entrenó con normalidad este martes y será opción para Fernando Gago tras superar la sobrecarga muscular y la molestia en los tendones que lo dejaron fuera de la derrota 1-0 ante Unión La Calera.

Las ausencias de Matías Zaldivia, Nicolás Ramírez y Marcelo Morales obligan al técnico argentino a reconfigurar la última línea para el partido en el Estadio El Cobre de El Salvador.

¿Qué le pasó a Fabián Hormazábal en la U de Chile?

Hormazábal sufrió una sobrecarga muscular combinada con una molestia en los tendones que le impidió estar disponible ante La Calera. Su situación generaba preocupación en el Centro Deportivo Azul, considerando el número de bajas que ya acumula la zaga del Romántico Viajero.

Sin embargo, según reveló Radio ADN, el carrilero derecho se reintegró a las prácticas este martes con total normalidad y está en condiciones de regresar a las canchas. Su disponibilidad ante Cobresal es una buena noticia para Gago, que deberá armar su defensa con recursos limitados.

¿Qué bajas tiene U de Chile ante Cobresal?

Las tres bajas confirmadas son defensas y titulares en el esquema de Gago, lo que complica la estructura de la línea de fondo.

Matías Zaldivia: Sufrió un desgarro en el cuádriceps derecho y está descartado para el domingo.

Sufrió un desgarro en el cuádriceps derecho y está descartado para el domingo. Nicolás Ramírez: Reveló que estará entre tres y cuatro semanas fuera de las canchas por un desgarro, por lo que tampoco estará disponible.

Reveló que estará entre tres y cuatro semanas fuera de las canchas por un desgarro, por lo que tampoco estará disponible. Marcelo Morales: Cumplirá con una fecha de sanción por acumulación de tarjetas amarillas.

La coincidencia de tres bajas en la misma línea es el mayor desafío táctico que enfrenta Gago desde su llegada al club. El regreso de Hormazábal al carril derecho sería el primer alivio concreto para armar una zaga competitiva ante el conjunto de El Salvador.

¿Cuándo juega la U de Chile?

El Romántico Viajero enfrenta a Cobresal este domingo 17 de mayo a las 15:00 horas en el Estadio El Cobre de El Salvador por la duodécima fecha del Campeonato Nacional 2026.