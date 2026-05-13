Paraguay entregó su prenómina para el Mundial 2026 y entre los 55 convocados se encuentra el volante de la Universidad de Chile Lucas Romero. Si el mediocampista Guaraní de 23 años logra entrar en la lista final del entrenador Gustavo Alfaro, los Azules tendrán una recompensa económica altísima.

La prensa paraguaya ha calificado como una sorpresa la nominación de Romero, especialmente porque no ha jugado lo esperado y tampoco es titular en la U de Chile. Pero eso no quita que siga siendo una de las figuras de proyección del fútbol guaraní y uno de los favoritos de Alfaro.

Romero le puede reportar millones de dólares a la U de Chile

La FIFA ha revelado que pagará 9 mil euros diarios a los clubes por cada jugador nominado, esto es 10.540 dólares, cerca de 9.450.000 pesos chilenos. Este pago se realizará desde el primer día de concentración para el mundial hasta el último día de participación.

Paraguay inicia su trabajo el próximo 24 de mayo, entregará su nómina definitiva el 30 e iniciará su concentración en Estados Unidos el 6 de junio, día en que empezará a correr el reloj para el pago para los clubes.. Si Lucas Romero entra en la lista final de Paraguay y los guaraníes solo juegan la fase de grupos, el jugador le reportará a los azules una ganancia de 189.000.000 de pesos chilenos.

Pero si paraguay avanza, el valor es más alto:

16vos de final: $274.050.000

8vos de final: $311.850.000

4tos de final: $349.650.000

Semis: $387.450.000

Tercer Lugar: $415.800.000

Final: $425.250.000

La Liga MX busca sacar a Lucas Romero de la U de Chile

Según reportó el diario La Tercera, el brasileño Regis Marques, representante de Romero, está escuchando ofertas de la Liga MX, principalmente porque el paraguayo llegó como gran revelación y solo ha sumado 276 minutos en 5 partidos con la U de Chile.

Este es un escenario que los Azules ya vivieron con el arquero Hernán Galíndez en 2022, a quién dejaron escapar y solo les reportó 30 mil dólares en lugar de los cerca de 150 mil que el club estimaba.Por esta razón es que los universitarios, de momento, no evalúan ninguna propuesta por el jugador paraguayo hasta después del Mundial.