El mercado de pases invernal comienza a rondar los pasillos del Centro Deportivo Azul y en Universidad de Chile ya hay un nombre que genera dolores de cabeza. Se trata del mediocampista Lucas Romero, quien llegó a principios de temporada con cartel de internacional pero que hoy vive un presente completamente distinto al proyectado.

Aislado de la titularidad bajo el mando de Fernando Gago y con la presión de sumar minutos para no perder su cupo en el próximo Mundial, el volante paraguayo asoma como la primera gran baja del Romántico Viajero para la segunda rueda del torneo. A las puertas de una posible salida, la aparición de sondeos desde el extranjero podría precipitar el fin de su aventura en La Cisterna.

La oferta desde México que busca sacar a Lucas Romero de la U de Chile

El poco rodaje del jugador guaraní no ha pasado desapercibido en el mercado internacional. De acuerdo a la información publicada por El Deportivo, la representación del futbolista, liderada por Regis Marques, ya ha sostenido conversaciones con la dirigencia laica para analizar el futuro del mediocampista de 23 años. En ese contexto, el citado medio reveló que durante las últimas horas una escuadra mexicana consultó formalmente por su carta, con la intención expresa de ficharlo a mitad de temporada.

Este interés foráneo se suma a los reportes del portal Bolavip, que confirman que el seleccionado paraguayo ya tiene propuestas concretas sobre la mesa para cambiar de aires en el próximo libro de pases. La incomodidad de Romero es evidente: desde su arribo hace cuatro meses, apenas registra cinco apariciones, acumulando un total de 276 minutos, sin goles ni asistencias. A pesar del cartel con el que llegó a préstamo desde Recoleta FC, el volante ha perdido terreno frente a valores de la cantera como Lucas Barrera e Ignacio Arce, quedando relegado en la consideración de Fernando Gago.

El factor Mundial 2026 y el “Fantasma de Galíndez” en Azul Azul

El principal detonante de esta tensión contractual es la cita planetaria. Romero llegó a Chile con el objetivo público de sumar protagonismo. “El objetivo principal es salir campeón… También vengo por el objetivo de sumar minutos acá y tener chances de ir al Mundial”, declaró en su presentación oficial. Su talento no está en duda en su país natal; de hecho, Gustavo Alfaro, estratega de la selección de Paraguay, lo elogió tras un reciente amistoso ante Grecia, destacando que “jugó un muy buen partido” y confirmando que sigue en el radar albirrojo.

Sin embargo, esta situación instala un dilema mayúsculo en Azul Azul, recordando el polémico caso de Hernán Galíndez en 2022. Y es que en la concesionaria universitaria evalúan las ventajas de mantenerlo en el plantel. Si Romero logra ir al Mundial de Norteamérica, la FIFA activará su Programa de Asistencia a Clubes, repartiendo cerca de 11 mil dólares diarios al equipo dueño de sus registros, además de la evidente revalorización de su pase en el mercado global.

Haya sido o no un error dejar partir al arquero ecuatoriano meses antes de Qatar, en la U meditan con cautela los pasos a seguir con el paraguayo, conscientes de que retener a un jugador disconforme o dejar partir a un futuro mundialista son escenarios igualmente complejos.