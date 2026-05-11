Charles Aránguiz volvió a preocupar a U de Chile al salir con molestias en el partido ante Unión La Calera por la Copa de la Liga 2026, el Príncipe sintió una recaída en el sóleo de la pierna izquierda, la misma zona que lo obligó a perderse varios compromisos de la temporada. La incógnita ahora es si el bicampeón de América estará disponible para el domingo 17 de mayo, cuando los Azules visiten a Cobresal a las 15:00 horas en el Estadio El Cobre por el Campeonato Nacional 2026.

El diagnóstico aún no está confirmado, la U espera los exámenes médicos para determinar la gravedad real. Lo que sí quedó claro es que el historial de Aránguiz con esta lesión en particular es delicado.

Gago habló de los problemas físicos de Aránguiz

El técnico de la U no escondió la preocupación. Fernando Gago fue directo al explicar el por qué salió de la cancha el Príncipe: “Salió porque tenía apretado, un calambre. Sintió un poquito de vuelta en el sóleo y por precaución lo sacamos”. El sóleo izquierdo de Aránguiz ya acumula antecedentes de recaídas esta temporada y el cuerpo médico de la U no quiere repetir el ciclo de perderse varios meses.

Además, Gago dejó claro para qué lo hizo jugar: “Su ingreso era para tener más continuidad en el juego, más circulaciones y no sufrir esas pérdidas. A partir de eso, tener ese último pase que sabía que nos podía faltar cuando el rival se posicionaba bajo”. En pocas palabras, Aránguiz entró para resolver un problema táctico y terminó siendo reemplazado antes de poder resolverlo.

¿Cuántas lesiones lleva Charles Aránguiz en 2026?

El Príncipe arrastra una temporada castigada por el físico. Antes del episodio con La Calera, Aránguiz ya acumulaba dos lesiones relevantes este año: un desgarro en el bíceps femoral que lo marginó durante seis partidos, seguido de una sobrecarga en el sóleo que lo sacó de la titularidad en el clásico universitario ante la UC y lo obligó a perderse semanas de trabajo con sus compañeros en el Centro Deportivo Azul. Recién en las últimas dos fechas había iniciado el proceso de reinserción gradual.

El técnico fue enfático antes de este episodio en que no iba a apresurar procesos: “Ninguno tiene la titularidad asegurada. Cada futbolista tiene que entrenar bien en la semana para poder ganarse un lugar”, declaró Gago hace una semana.