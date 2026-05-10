Universidad de Chile ha tenido un año ajetreado, en especial en su banca, debido a que en los primeros cuatro meses pasaron tres entrenadores por la institución, ya que en el final de la temporada pasada su director técnico, Gustavo Álvarez, decidió dar un paso al costado para buscar nuevos retos en el extranjero.

Tras su salida del plantel universitario, Álvarez cruzó la cordillera para asumir como técnico de San Lorenzo, que no pasaba por un buen presente. A pesar de cómo venía el cuervo, el técnico le cambió el chip del equipo y durante esta jornada estuvo a nada de hacer historia, ya que cayó ante River Plate por la Liga Argentina 2026.

Los penales impiden la clasificación de Álvarez contra River Plate

Por los octavos de final de la Liga Argentina 2026, San Lorenzo se trasladó hasta Núñez para visitar a River Plate, quien clasificó como el segundo de la tabla de posiciones. A pesar de que el favoritismo estaba guiado hacia la escuadra local, los dirigidos por Gustavo Álvarez estuvieron gran parte del encuentro en ventaja, y quedaron a un minuto de eliminar a la escuadra millonaria, que logró el empate en el segundo tiempo extra.

La escuadra dirigida por Álvarez tuvo que trabajar más de la cuenta en su victoria, ya que a los 31’ del primer tiempo sufrieron la expulsión de su delantero Matías Reali. Para su fortuna, cinco minutos después San Lorenzo abrió el marcador con gol de Rodrigo Auzmendi. River no se quedó con los brazos cruzados y a los 10’ del segundo tiempo Marcos Acuña marcó el empate en el Estadio Más Monumental.

El duelo se fue al tiempo extra, y San Lorenzo llegaba cansado con un jugador menos. A pesar de que el equipo dirigido por Gustavo Álvarez estaba con uno menos en cancha, fue Fabricio López quien conectó un cabezazo para poner en ventaja a los azulgranas, pero en la última del partido Juán Fernando Quintero marcó el empate. El duelo se fue a los penales y los dirigidos por el ex entrenador de Universidad de Chile cayeron, en una tanda insólita donde desaprovecharon dos veces la opción de clasificar a la siguiente fase. Con este resultado el Ciclón se despide del torneo local y sólo queda en competencia por la Copa Sudamericana.

Los números de Álvarez que extrañan en la U

La salida de Gustavo Álvarez de Universidad de Chile fue un balde de agua fría para la escuadra universitaria, ya que el entrenador se llevó su buen rendimiento y planteamientos atrevidos que demuestra en cancha, y eso lo planteó en su travesía por San Lorenzo, que no venía en buena racha y con su arribo repunto al club a un nivel inimaginable hace unos meses.

El Ciclón ha jugado 11 partidos con Gustavo Álvarez como entrenador, y ha registrado tres victorias, siete empates y una derrota, en partidos disputados por la Liga Argentina 2026 y la Copa Sudamericana. En la primera competencia fue eliminado en octavos de final y en la segunda es líder del Grupo D, con chances claras de avanzar de fase.