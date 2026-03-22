El nombre de Gustavo Álvarez vuelve a instalarse con fuerza en el radar del fútbol sudamericano. Tras su abrupta salida de Universidad de Chile, el técnico argentino parecía tomarse una pausa, pero todo indica que su futuro ya estaba más avanzado de lo que muchos pensaban.

En medio de rumores que lo vinculaban incluso con selecciones nacionales, el ex campeón con Huachipato vuelve a ser protagonista. Y esta vez, el escenario no es menor: uno de los clubes grandes de Argentina aparece como su próximo destino.

Gustavo Álvarez a San Lorenzo: el acuerdo que remeció al fútbol chileno

Gustavo Álvarez es el nuevo entrenador de San Lorenzo. La noticia fue confirmada tanto por la prensa argentina como por el propio club de Boedo, cerrando así días de especulación.

El técnico argentino llegó a acuerdo tras la salida de Damián Ayude y luego de que nombres como Pablo Guede y Martín Palermo quedaran descartados. Finalmente, el ex Universidad de Chile fue el elegido para asumir el desafío.

El propio club lo oficializó en redes sociales, destacando su trayectoria: campeón del fútbol chileno 2023 con Huachipato y ganador de la Copa Chile 2024 y Supercopa 2025 con la U, además de una campaña que incluyó semifinales de Copa Sudamericana.

La salida de Universidad de Chile que aceleró su regreso a Argentina

La salida de Álvarez desde Universidad de Chile no pasó desapercibida. Diferencias con la dirigencia marcaron el final de un ciclo que, en lo deportivo, había mostrado resultados importantes.

Ese quiebre abrió múltiples escenarios. Incluso se habló de un posible arribo a la selección peruana, algo que finalmente no se concretó. Sin embargo, en silencio, el entrenador ya analizaba opciones para volver al fútbol argentino.

Lo concreto es que su nombre seguía bien posicionado tras sus logros en Chile, lo que facilitó su llegada a un club con historia y presión como San Lorenzo.

San Lorenzo de Almagro informa que Gustavo Álvarez es el nuevo Director Técnico de la Primera División del Club.



El entrenador argentino de 53 años llega con una reconocida trayectoria en el fútbol sudamericano. Campeón de la Primera División de Chile 2023 con Huachipato —título… pic.twitter.com/VskG2K0Zrb — San Lorenzo (@SanLorenzo) March 22, 2026

El desafío inmediato de Álvarez en San Lorenzo y su debut

El arribo de Álvarez no tendrá tiempo de adaptación. Según detalló el propio club, este lunes asumirá los entrenamientos y rápidamente se pondrá a trabajar en su primer partido oficial. Su debut será este miércoles ante Deportivo Riestra, en un contexto donde San Lorenzo necesita respuestas rápidas.

La expectativa es alta, considerando el presente irregular del equipo. Para el técnico, será una prueba clave: demostrar que lo hecho en Chile no fue casualidad y que puede replicar ese éxito en uno de los escenarios más exigentes del continente.