Gustavo Álvarez no terminó de la mejor manera su paso por la U de Chile. El DT argentino tuvo un ofrecimiento para asumir la banca de la selección peruana durante el segundo semestre de 2025 y desde ese momento se tensó su relación con dirigentes.

Álvarez tenía contrato hasta diciembre de 2027 y decidió irse. Pero no renunció a la U, porque eso significaba pagar una indemnización millonaria, y negoció una salida amistosa del club, aunque de amistosa no tuvo mucho.

Esta situación hizo que Álvarez perdiera el crédito que tenía entre los hinchas azules, quienes entendían que el entrenador estaba arrancando de su contrato con club para asumir un nuevo cargo.

Hasta la semana pasada estaba todo listo para que Gustavo Álvarez asumiera la banca de Perú, pero por alguna extraña razón nunca se firmó el acuerdo. Ahora el ex DT de la U se quedará con las ganas porque la selección peruana ya tiene a su nuevo entrenador.

🇧🇷 El Brasileño que le quitó el puesto a Gustavo Álvarez

La prensa peruana explotó con una bomba informativa. Mano Menezes, ex DT de Corinthians, Palmeiras, Flamengo, Fluminense,Cruzeiro, Inter y Gremio, fue el escogido para asumir la banca del Perú, en desmedro de Álvarez.

Menezes también fue entrenador de la Selección Brasileña entre el 2010 y el 2012, destacando su medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Londres.

Mano Menezes llega libre después de su salida de Gremio y firmará contrato con la federación peruana hasta diciembre de 2030.

🇨🇴El futuro de Álvarez puede estar en Colombia

Ya fuera de concurso para la selección peruana, Gustavo Álvarez sigue buscando equipo para el 2026.

Ya le fue mal con Universitario, quien se había interesado en él pero desistieron porque iba a ser el DT de Perú.

Ahora el ex U de Chile es candidato para Millonarios en Colombia. El Ballet Azul pasa por una mala racha y la salida del entrenador Hernán Torres es dada por hecha por la prensa local.“Hay una posibilidad muy buena y es la de Gustavo Álvarez. Ese parece ser el candidato más importante para reemplazar a Hernán Torres”, indicó Carlos Antonio Vélez, reconocido periodista deportivo colombiano.