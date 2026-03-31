Fernando Gago consiguió su primer triunfo en U de Chile a costa de Audax Italiano por 3-1 en la Copa de la Liga 2026: en dicho compromiso, el argentino contó con el regreso de Lucas Assadi y expresó que necesita que sume minutos rápidamente para que entregue su aporte al elenco universitario.

Gago, además, valoró el ingreso de jugadores jóvenes como Lucas Barrera, quien en su debut entregó una asistencia para el segundo tanto de su equipo que fue obra de Maximiliano Guerrero, junto con realiar una evaluación del compromiso disputado en el estadio Bicentenario de La Florida.

Fernando Gago y lo que necesita de Lucas Assadi en U de Chile

En diálogo con la transmisión oficial de TNT Sports tras la victoria de U de Chile, Fernando Gago señaló sobre Assadi: “Tiene que jugar. Necesito que esté en cancha, que entrene. Era lo programado que teníamos con él. Era un buen momento para que empiece a agarrar ritmo futbolístico”.

Acerca de la presencia de los jugadores que están haciendo sus primeras armas, el DT argentino afirmó: “Me gusta trabajar con los jóvenes, se ganaron su lugar para estar en el campo y van a tener que seguir entrenando”.

Finalmente, Pintita analizó el triunfo ante Audax Italiano: “Hicimos un partido muy bueno, encontramos donde queríamos lastimar al rival, es una buena victoria. Creo que tuvimos mucho juego asociado y encontramos espacios”.

¿Cuándo vuelve a jugar la U de Chile de Fernando Gago?

U de Chile enfrenta a La Serena este domingo 5 de abril a las 18:00 horas en el estadio Nacional en el debut de Fernando Gago en el Campeonato Nacional 2026 (Fecha 8).

La U está obligada a sumar tres puntos para no alejarse del líder Colo Colo que tiene 15 puntos (los Azules tienen 10) y permanecer en la lucha por ser campeones, objetivo que tiene el club, tomando en cuenta que hace nueve años no levanta el trofeo de la Liga de Primera.

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