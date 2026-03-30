La búsqueda del “9” en Universidad de Chile ha entrado en tierra derecha. La preocupante situación médica de Octavio Rivero obligó a la dirigencia de Azul Azul a acelerar los procesos y buscar soluciones de jerarquía inmediata para el esquema de Fernando Gago. En ese escenario, todos los caminos conducen a un viejo conocido de la casa, un artillero que dejó una huella imborrable y que hoy, ante la falta de protagonismo en el extranjero, ve con mejores ojos que nunca un retorno triunfal.

Sin embargo, la planificación para el segundo semestre de 2026 no termina en un fichaje rutilante. En el CDA también miran con lupa la “letra chica” de los contratos de sus canteranos. Gracias a la cláusula de repesca, la U tiene la oportunidad de potenciar el plantel sin gastar cupos ni realizar inversiones millonarias, recuperando a piezas que hoy son figuras en distintos puntos del país.

¿Quién es el histórico goleador que suena para reemplazar a Octavio Rivero?

Según información recabada por La Magia Azul, el nombre que genera consenso total en la directiva para tomar la posta del uruguayo es el de Felipe Mora. El atacante, actualmente en el Portland Timbers de la Major League Soccer, es la pieza clave para devolverle el poder de fuego al equipo de Gago. Mora ha tenido un presente difícil en Estados Unidos, sumando apenas 176 minutos y un solo gol en lo que va de competencia.

A fines de 2025, el formado en Audax Italiano ya había intentado forzar su salida, pero una cláusula de renovación automática frustró su deseo. Hoy, el panorama es otro: su escasa participación ha flexibilizado la postura del equipo de Oregón, abriendo una ventana de negociación que la U pretende aprovechar para concretar lo que la hinchada ya llama el “milagro del retorno”.

Operación Repesca: Los 7 nombres que Gago sigue para junio

Más allá del “9” de clase mundial, el cuerpo técnico -según información del citado medio- evalúa utilizar la repesca de mitad de año para sumar variantes jóvenes con rodaje. Estos son los jugadores que lideran la lista de posibles retornos:

Jeison Fuentealba (U. de Concepción): El volante creativo es el nombre más bullado tras su reciente doblete. Aportaría el “pie distinto” que hoy le falta al mediocampo.

El volante creativo es el nombre más bullado tras su reciente doblete. Aportaría el “pie distinto” que hoy le falta al mediocampo. Yahir Salazar (La Serena): Pieza inamovible en el líder del ascenso. Su polifuncionalidad defensiva lo hace ideal para cubrir las bajas por lesión.

Pieza inamovible en el líder del ascenso. Su polifuncionalidad defensiva lo hace ideal para cubrir las bajas por lesión. Renato Huerta (Cobresal): Sumando experiencia en la altura de El Salvador, su desequilibrio individual es un activo que Gago quiere de vuelta.

Sumando experiencia en la altura de El Salvador, su desequilibrio individual es un activo que Gago quiere de vuelta. Julián Alfaro (Everton): Ha demostrado madurez en Primera División y es la alternativa perfecta para oxigenar las bandas.

La lista se completa con el central David Retamal (UdeC), el motor de Limache Flavio Moya, y la potencia física de Salvador Negrete desde Puerto Montt.

En resumen

El elegido: Felipe Mora es la prioridad absoluta para el ataque.

Felipe Mora es la prioridad absoluta para el ataque. La situación: El jugador busca salir de Portland Timbers para ser el reemplazo de Rivero .

El jugador busca salir de Portland Timbers para ser el . Refuerzos gratis: La U puede repatriar hasta 7 canteranos sin usar cupos de invierno.

La U puede repatriar hasta 7 canteranos sin usar cupos de invierno. Próximo partido: La U enfrenta a Audax Italiano este martes 31 de marzo a las 18:00 horas.

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