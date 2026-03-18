Octavio Rivero se convirtió en el gran dolor de cabeza de la U de Chile. El delantero llegó como la principal carta de gol para la temporada 2026, pero una rebelde lesión le ha impedido ser un aporte.

El atacante presenta una sinovitis en su rodilla, la cual lo obligará a pasar por el quirófano. Si bien su intervención quirúrgica estaba prevista para la semana pasada, a la fecha el uruguayo sigue sin operarse. Lamentablemente otro problema en su rodilla le ha impedido someterse a la cirugía.

¿Qué le pasó a Octavio Rivero?

Octavio Rivero presenta una sinovitis en su rodilla, la cual le ha impedido sumar muchos minutos en la U de Chile. Si bien fue el propio ariete quien aseguró que la lesión la sufrió en el amistoso de pretemporada ante Universitario, se ha especulado que llegó con algunas molestias al club.

Producto de esta situación, el cuerpo médico del Romántico Viajero debatió durante semanas si era necesario que el jugador pasara por el quirófano. El deseo del jugador y de la propia institución era evitar esta situación, pero finalmente se decidió que era lo óptimo para que dejara atrás sus problemas físicos.

Así, Rivero tenía agendada su operación para el viernes de la semana pasada. Sin embargo, cuando estaba todo listo, un nuevo problema atrasó la intervención, lo cual mantiene en alerta a la U.

¿Por qué Octavio Rivero aún no se opera?

Luego que Rivero no se operara el pasado viernes la incertidumbre se apoderó del Centro Deportivo Azul. Sin embargo, esta jornada se conoció la razón del retraso de la cirugía.

Fue la periodista de Radio ADN, Rocío Ayala, quien contó el motivo. “Todavía tiene la rodilla muy inflamada y por eso todavía no se puede operar”, dijo la comunicadora, quien adelantó los pasos a seguir.

“Tiene que desinflamar, espera que en los próximos días entre a pabellón”, completó.

En Resumen

Cirugía: La U decidió operar a Octavio Rivero.

La U decidió operar a Octavio Rivero. Retraso: La operación estaba prevista para el viernes pasado, pero se atrasó.

La operación estaba prevista para el viernes pasado, pero se atrasó. Nuevo problema: La intervención quirúrgica se pospuso porque Rivero continúa con su rodilla hinchada.

La intervención quirúrgica se pospuso porque Rivero continúa con su rodilla hinchada. Tiempo de baja: Según el propio jugador, se espera que esté entre 3 a 6 meses fuera.

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