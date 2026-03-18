El Tribunal de Disciplina de la ANFP oficializó la sanción contra Universidad de Chile tras los incidentes protagonizados por su barra en el Estadio Nacional. El fallo, que llega en medio de la crisis por la falta de un director técnico titular, pone en jaque la logística del club para el debut en la Copa de la Liga. Entérate de la resolución definitiva en AlAireLibre.cl.

¿Qué sanción recibió la U de Chile y cómo afecta el aforo ante La Serena?

El Tribunal de Disciplina castigó a Azul Azul con una multa de 50 UF (aproximadamente 2 millones de pesos) por el lanzamiento de fuegos artificiales ante Deportes Limache el pasado 22 de febrero. Aunque el fallo es económico, la reincidencia del mal comportamiento de la hinchada mantiene la presión sobre las autoridades de Estadio Seguro. Para el duelo de este viernes 20 de marzo ante Deportes La Serena por la Copa de la Liga, el club ya arrastra sanciones de aforo reducido, y este nuevo antecedente complica cualquier gestión para aumentar la capacidad del Estadio Nacional.

¿Por qué sancionaron a la U de Chile tras el empate con Deportes Limache?

La denuncia se fundó en los hechos ocurridos al minuto 70 del encuentro disputado en el Estadio Nacional, donde desde la galería norte se lanzaron elementos de pirotecnia que obligaron a detener el juego. El árbitro Fernando Véjar detalló en su informe la interrupción del compromiso, lo que para el Tribunal constituyó una falta grave. Este “balazo en el pie” de la hinchada no solo cortó el ritmo del equipo en cancha, sino que ahora le significa una nueva mancha en el historial de seguridad de Azul Azul.

Entradas U de Chile vs La Serena: ¿Habrá público en el Nacional?

La gran duda de los fanáticos es si se mantendrán las restricciones vigentes tras el nuevo fallo. Con el debut en la Copa de la Liga a la vuelta de la esquina (viernes, 18:00 horas), la dirigencia trabaja para confirmar el aforo, pero ya anunció una revolucionaria medida para intentar frenar la violencia: el estreno de un sistema de reconocimiento facial en el Estadio Nacional.

Este plan piloto de registro biométrico debutará ante Deportes La Serena y será obligatorio para quienes asistan a sectores específicos como Bajo y Fuera Marquesina, Puerta 10 (tribuna lateral sur) y Tribuna Lateral Norte. Los hinchas mayores de 12 años que deseen ingresar a estas localidades deberán completar un enrolamiento previo mediante un link oficial antes de adquirir su ticket, en un esfuerzo de Azul Azul por identificar a los asistentes y evitar que “paguen justos por pecadores” ante futuras sanciones del Tribunal.

¿Cómo funciona el reconocimiento facial de la U de Chile y quiénes deben registrarse?

La implementación de esta tecnología busca modernizar el acceso y elevar los estándares de seguridad en Ñuñoa. Según detallaron desde el CDA, el sistema validará la identidad de los asistentes en tiempo real. “El sistema se enmarca en nuestra búsqueda de garantizar un mejor servicio”, señalaron desde el club. Cabe destacar que, por ahora, es una aplicación piloto que se expandirá progresivamente, pero que este viernes será el gran examen para determinar si la U puede volver a jugar con el Estadio Nacional a plena capacidad en los próximos desafíos de la temporada.

En Resumen

Sanción: Multa de 50 UF por incidentes ante Limache.

Multa de 50 UF por incidentes ante Limache. Nueva medida: Debut de reconocimiento facial (plan piloto).

Debut de (plan piloto). Sectores con biometría: Marquesina, Puerta 10 y Tribuna Lateral Norte.

Marquesina, Puerta 10 y Tribuna Lateral Norte. Requisito: Registro obligatorio para mayores de 12 años antes de comprar la entrada.

Registro obligatorio para mayores de 12 años antes de comprar la entrada. Próximo partido: Viernes 20 de marzo vs. Deportes La Serena (18:00 hrs).

¿Crees que estas multas económicas sirven de algo o la ANFP debería aplicar sanciones más duras para terminar con los fuegos artificiales en el Nacional? Comenta con nosotros en AlAireLibre.cl.