La U de Chile entra en la recta final para cerrar a su nuevo entrenador tras la salida de Francisco Meneghini de la banca azul. Los candidatos que lideran las preferencias son Fernando Gago y Eduardo Berizzo, y todo apunta a que uno de los dos argentinos tomará las riendas del equipo. Pero solo uno ya cuenta con la venia total del camarín.

El periodista Cristián Caamaño soltó la bomba esta mañana en Radio Agricultura: los jugadores más influyentes del plantel se reunieron en un cónclave informal y enviaron un mensaje claro a Azul Azul. La dirigencia escuchó, pero no cedió el control de la decisión.

“Hubo un cónclave en el camarín entre los jugadores más grandes, los campeones de la Copa Sudamericana y los referentes actuales, y coincidieron que el técnico ideal para este momento de la U es Berizzo“, reveló Caamaño. La respuesta de la dirigencia fue clara: “Estamos negociando, pero hay otros candidatos y nosotros tomamos la decisión. Pero en el camarín hubo consenso y dijeron que si era Berizzo sería extraordinario”.

¿Por qué el camarín de la U prefiere a Eduardo Berizzo?

Eduardo Berizzo estuvo en dos etapas en La Roja, como ayudante y como DT, y en esos períodos dirigió a los actuales referentes azules: Aránguiz, Vargas, Marcelo Díaz y Matías Zaldivia. Además, compartió vestuario con Díaz en el Celta de Vigo.

Con tanta ascendencia en el camarín, Berizzo ya habló con algunos jugadores de la U para tantear terreno y evaluar si firmar con los azules es una buena opción. La relación previa con los líderes del grupo le da una ventaja que Gago no tiene.

Berizzo vs. Gago: la decisión es de Azul Azul

Berizzo interesa en Azul Azul, pero tiene que competir mano a mano con Fernando Gago, quien ha sumado muchos puntos en la dirigencia del club. El camarín habló, pero la última palabra la tiene la concesionaria. La decisión definirá no solo al próximo DT, sino también el clima institucional con el que la U encarará el resto del Campeonato Nacional 2026.

En Resumen

El plantel de la U de Chile prefiere a Berizzo

Según el periodista Cristián Caamaño en Radio Agricultura, los jugadores más referentes del plantel —incluyendo campeones de la Copa Sudamericana— realizaron un cónclave interno y eligieron a Berizzo como el técnico ideal.

La dirigencia de Azul Azul fue notificada, pero respondió que la decisión final les corresponde a ellos.

Por qué Berizzo tiene ventaja

El técnico ya dirigió a figuras clave del actual plantel: Aránguiz, Eduardo Vargas, Marcelo Díaz y Matías Zaldivia, tanto en la Selección Chilena como en el Celta de Vigo.

Esa historia en común llevó a Berizzo a contactar directamente a algunos jugadores para sondear el interés.

Gago también tiene respaldo dentro de Azul Azul, por lo que la definición final será entre ambos candidatos.