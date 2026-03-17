Lucas Assadi tiene 22 años, es el 10 de la U de Chile y es el activo más valioso del fútbol chileno local. Termina contrato en diciembre de 2026, no ha renovado con Azul Azul y el Malmö FF de Suecia ya hizo una oferta formal de 2,4 millones de euros para llevárselo, una cifra menor a los 5 millones que la U rechazó cuando llegó Atlético Mineiro a principios de año.

La diferencia clave es una sola, a mitad de temporada Assadi puede negociar como agente libre, lo que le quita toda la palanca negociadora al club. Claudio Bravo, bicampeón de América, entregó una dura opinión en el programa F90 de ESPN y apunta directamente al jugador.

El excapitán de La Roja, referente histórico del fútbol nacional, no esquivó el tema. Lo abordó de frente, usando su propia historia en Colo Colo como ejemplo.

Claudio Bravo disparó contra Assadi por su posible salida libre de la U

Claudio Bravo no tuvo problemas para disparar sus dardos contra Lucas Assadi. “Creo que es una mala manera de salir de un club que te ha dado todo. No querer renovar para irte libre es una mala maniobra”. Luego puso el espejo de su propia experiencia: “Yo lo viví en Colo Colo. Tuve la posibilidad de quedar libre y lógicamente salir libre es una ganancia económica para el jugador y el representante, pero entendí lo que era la formación y todos los años que el club invirtió en mi persona”.

El argumento de Bravo no es solo moral, es práctico: si Assadi sale libre, la U no recibe ni un peso por el jugador que formó desde juvenil, y eso tiene consecuencias directas para el club.

¿Cuánto ofrecen por Assadi y por qué la U debe decidir rápido?

El Malmö FF puso sobre la mesa 2,4 millones de euros más bonos, menos de la mitad de lo que la U exigía antes. Pero el contexto cambió: el jugador puede quedar libre en julio y en ese caso el club no recibiría nada. Según Emisora Bullanguera, “se ve como la última oportunidad para que la U se quede con algo del formado en los azules”.El propio Assadi aún no ha dado señales de querer renovar. En enero dijo que “su presente es acá”, pero sin comprometerse a firmar.