U de Chile se impuso por 3-1 a Audax Italiano como visitante en el estadio Bicentenario de La Florida, consiguiendo su primer triunfo en la era del director técnico argentino Fernando Gago, quien dirigió su segundo partido al mando del Romántico Viajero.

Con este resultado, los Azules siguen terceros, pero ahora a solo dos puntos de la zona de clasificación a semifinales de la Copa de la Liga 2026. El elenco universitario tiene cuatro unidades, mientras que Audax y La Calera tienen seis en este mismo Grupo D.

En esta competición solo avanza el primero de cada grupo, por lo que la victoria fue vital para el elenco estudiantil.

Los goles de U de Chile vs Audax Italiano por la Copa de la Liga 2026

Desde el inicio U de Chile dominó a Audax Italiano. De hecho, el primer tanto cayó apenas a los seis minutos de juego, a través de un potente remate de media distancia de Agustín Arce, que dejó sin opciones al portero Tomás Ahumada, quien parecía no estar tan lejos del balón al momento de iniciar el vuelo.

Luego apareció Maximiliano Guerrero en los 23′. El jugador recibió un gran pase del joven argentino Lucas Barrera y, retomando su función de extremo derecho, desbordó de gran forma y al enganchar para su zurda definió de gran forma.

En los 54′ Marcelo Morales convirtió para dejar sentenciada la victoria de la U, en tanto que, en los descuentos llegó el gol del honor de Audax en los pies de Rodrigo Cabral, mediante lanzamiento penal en los 90+6′.

Tabla del Grupo D en la Copa de la Lig 2026

Audax Italiano – 6 puntos (+1) Unión La Calera – 6 puntos (+1) U de Chile – 4 puntos (+1) Deportes La Serena – 1 punto (-3)

¿Cuándo vuelven a jugar U de Chile y Audax Italiano?

U de Chile vuelve a la cancha este domingo 5 de abril a las 18:00 horas ante Deportes La Serena en el estadio Nacional, en el regreso del Campeonato Nacional 2026.

Audax Italiano juega este viernes 3 de abril a las 20:00 horas frente a O’Higgins en el estadio Codelco El Teniente de Rancagua.