🔴 Fecha 3 – Grupo D | Copa de la Liga 2026

⚽ Marcador: Audax Italiano 0 – 0 U de Chile

📺 Canal: TNT Sports Premium

🕐 Horario: 18:00 hrs (Chile)

📍 Estadio: Estadio Bicentenario Municipal de La Florida, Santiago

Audax Italiano vs U de Chile, minuto a minuto

¿Dónde ver Audax Italiano vs U de Chile EN VIVO?

El partido entre Audax Italiano y Universidad de Chile por la Copa de la Liga 2026 se puede ver en vivo a través de las siguientes señales:

📺 TNT Sports Premium

💻 HBO Max

La Previa de Audax Italiano vs U de Chile

Este martes 31 de marzo a las 18:00 horas, el Estadio Bicentenario Municipal de La Florida es escenario de la última jornada de la primera rueda del Grupo D de la Copa de la Liga 2026, con un duelo que tendrá al líder del grupo recibiendo a un rival que llega urgido de puntos.

Audax Italiano llega como líder del Grupo D con una racha de tres victorias consecutivas, lo que lo ubica en la cima de la tabla. Los Tanos llegan con la confianza de su feudo en La Florida, donde han sido sólidos durante toda la temporada. Para este duelo, el DT apunta a mantener el mismo once que les ha dado resultado, con un esquema ordenado y eficiente que ha combinado la solidez defensiva con la contundencia en ataque.

Universidad de Chile, en cambio, llega tercera en el Grupo D con apenas 1 punto, producto del empate ante La Serena y la derrota ante Unión La Calera en el debut de Fernando Gago como DT azul. El Chuncho tiene la obligación de ganar sí o sí: solo el líder de cada grupo avanza a las semifinales de la Copa de la Liga, por lo que una victoria y esperar resultados es la única opción para seguir con vida en el torneo. Las bajas de los seleccionados Javier Altamirano y Fabián Hormazábal —quienes regresaron a la Selección Chilena para la doble fecha FIFA— condicionan el mediocampo disponible para Gago.

Formaciones de Audax Italiano y U de Chile

Probable formación de Audax Italiano

Tomás Ahumada; Oliver Rojas, Marcelo Ortiz, Daniel Piña; Paolo Guajardo, Vicente Zenteno, Marco Collao, Federico Mateos, Esteban Matus; Giovani Chiaverano y Franco Troyansky.

Probable formación de Universidad de Chile

Gabriel Castellón; Nicolás Fernández, Nicolás Ramírez, Matías Zaldivia, Marcelo Morales; Israel Poblete, Agustín Arce, Ignacio Vásquez, Maximiliano Guerrero, John Cortés y Eduardo Vargas.