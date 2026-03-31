Colo Colo vive horas de máxima definición en la Copa de la Liga. Este miércoles, el “Cacique” recibe a Huachipato en el Estadio Monumental con la misión de recuperar el liderato del Grupo A. Sin embargo, el técnico Fernando Ortiz enfrenta un rompecabezas en ofensiva que tiene a los hinchas en vilo. Con los refuerzos estelares entre algodones y las promesas en la Selección, el estratega argentino ha tenido que mirar hacia la Sub 18 para encontrar un especialista que pueda romper la red.

La urgencia es total: Maximiliano Romero entrena diferenciado y es casi baja, mientras que la sequía de Javier Correa preocupa en Macul. Ante este panorama, un nombre desconocido para el gran público pero bendecido por los cazatalentos empieza a tomar fuerza para encabezar el ataque albo en una noche que promete ser definitiva.

¿Quién es Jerall Astudillo, la nueva joya que ilusiona a Colo Colo?

Oriundo de Villa Alegre y nacido en 2007, Jerall Astudillo es el nombre que hoy acapara las miradas en Pedrero. Con solo 17 años, este diestro de 1,70 metros es el único centrodelantero especialista disponible para Ortiz. Su ascenso ha sido meteórico: llegó al club a los 13 años y firmó su primer contrato profesional a fines de 2024 tras una actuación consagratoria.

Astudillo saltó a la fama interna tras anotarle un triplete a Universidad Católica en una final juvenil, lo que despertó el interés inmediato del cuerpo técnico. Admirador confeso de Damián Pizarro, el juvenil ya tiene el visto bueno del “Tano” Ortiz, quien lo tiene registrado como la principal alternativa de recambio ante la ausencia de Yastin Cuevas (en la Roja Sub 20) y los problemas físicos del plantel estelar.

El retorno del “Rey”: ¿Juega Arturo Vidal el Colo Colo vs Huachipato?

No todas son malas noticias en el Monumental. Tras ausentarse en el duelo ante Deportes Concepción, Arturo Vidal practicó con normalidad en la última sesión. El “Rey”, que ahora se desempeña como líbero en el esquema de Ortiz, superó sus molestias físicas y está a disposición para el choque ante los acereros.

La duda de Ortiz radica en si arriesgarlo este miércoles en el torneo de copa o reservarlo para el crucial retorno de la Liga de Primera este domingo. Su presencia es vital para darle salida limpia a un equipo que extraña el gol, pero que recupera a su máximo referente jerárquico.

En resumen

La emergencia: Maximiliano Romero está casi descartado por problemas físicos.

Maximiliano Romero está casi descartado por problemas físicos. La apuesta: Jerall Astudillo (17 años) es el único “9” disponible para enfrentar a Huachipato.

Jerall Astudillo (17 años) es el único “9” disponible para enfrentar a Huachipato. El dato: Astudillo firmó contrato tras hacerle 3 goles a la UC en juveniles.

Astudillo firmó contrato tras hacerle 3 goles a la UC en juveniles. Buena noticia: Arturo Vidal entrenó normal y podría volver a la titularidad como líbero.

¿Crees que es el momento de que Jerall Astudillo debute como titular o Colo Colo debería improvisar con un delantero de más experiencia? Opina y participa en AlAireLibre.cl.