Colo Colo no tiene margen de error. El triunfo de Coquimbo Unido ante Deportes Concepción apretó la tabla del Grupo A de la Copa de la Liga y obligó al equipo de Fernando Ortiz a enfocarse en un objetivo inmediato: vencer a Huachipato este miércoles 1 de abril en el Estadio Monumental. El Cacique necesita sumar para mantenerse en la lucha por la clasificación, en un torneo donde solo el líder avanza a semifinales.

La semana comenzó con ajustes en el equipo, dudas en la formación y señales desde la Selección Chilena. Mientras el plantel trabaja en Macul, Ortiz deberá modificar nuevamente su oncena por ausencias claves, el juvenil Diego Ulloa vive días inolvidables tras su debut en la Roja y la recuperación de Javier Correa sigue marcando el panorama ofensivo. El lunes arranca con presión, decisiones y expectativas en el Monumental.

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En resumen

Fernando Ortiz deberá realizar cambios para enfrentar a Huachipato.

Erick Wiemberg aparece como alternativa ante la probable ausencia de Ulloa.

Colo Colo está obligado a ganar para seguir en carrera en la Copa de la Liga.

La regla Sub 21 sigue presionando la planificación del equipo.

Javier Correa avanza en su recuperación y podría volver en abril.

Sigue en AlAireLibre.cl el Colo Colo HOY minuto a minuto: formación que prepara Ortiz, novedades sobre Ulloa tras su regreso de la Roja, evolución de Correa y toda la previa del duelo clave ante Huachipato.