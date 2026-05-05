Colo Colo vive días de dulce y agraz tras consolidarse como puntero absoluto del Campeonato Nacional. Sin embargo, la alegría por el triunfo ante Coquimbo Unido se ha visto empañada por un ambiente que empieza a espesarse en el Estadio Monumental ante la inminente apertura del mercado de pases. La dirigencia de Blanco y Negro ya tiene sobre la mesa los nombres de quienes viven sus últimos meses en Pedrero: una lista que incluye desde referentes históricos hasta apuestas extranjeras que no han logrado dar el ancho en esta temporada 2026.

En lo deportivo, el enfoque gira hacia la Copa de la Liga, torneo que el Cacique se toma con máxima seriedad como vía directa a la Copa Libertadores 2027. Con un plantel que arrastra el desgaste de la alta competencia y algunas figuras jugando “al límite”, Ortiz deberá gestionar las cargas para el duelo ante Deportes Concepción. La tranquilidad institucional hoy depende de mantener el ritmo ganador, mientras en los pasillos de Macul se resuelven contratos que marcarán el futuro del proyecto deportivo del Eterno Campeón.

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