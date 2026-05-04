Colo Colo sonríe en lo más alto de la tabla tras el notable triunfo por 3-1 sobre Coquimbo Unido, resultado que dejó al “Cacique” como el puntero exclusivo del Campeonato Nacional 2026.

Cuando el trámite en Pedrero se veía complejo, Fernando Ortiz movió sus piezas y mandó al terreno de juego a Claudio Aquino, Francisco Marchant y Yastin Cuevas, quienes terminaron por cambiar el destino del compromiso. Fue precisamente este último juvenil quien se robó todas las miradas y desató el análisis de Manuel de Tezanos en el programa ‘Balong’, donde se destacó el impacto inmediato del canterano en el esquema albo.

¿Por qué Yastin Cuevas debe ser titular en Colo Colo?

El juvenil de 17 años deslumbró por su despliegue físico y su inteligencia táctica para abrir espacios en el ataque del puntero exclusivo.

En el análisis entregado en la plataforma digital, el periodista resaltó la madurez de un futbolista que, pese a su corta edad, ya sabe lo que es anotar con el indio en el pecho. Y es que, según el profesional, Cuevas no aparenta tener 17 años debido a que se ve bien armado físicamente, ofreciéndose constantemente como opción de pase y mostrando una movilidad que descoloca a las defensas rivales.

Uno de los puntos clave de su reciente actuación fue su capacidad para realizar el “trabajo sucio” sin el balón, fijando a los defensores centrales para dejar en posiciones de ventaja a Javier Correa, lo que justifica el pedido de otorgarle mayor rodaje en el primer equipo.

“Me encanta cómo juega Yastin Cuevas. Se ve livianito”, dijo el comunicador para luego lanzar: “No parece tener 17 años, porque se ve bien armado físicamente, se ofrece, es movedizo (…) Hizo mucho trabajo sin pelota. Fijó a los centrales, lo dejó mano a mano a Javier Correa”.

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo y quién es su próximo rival en Copa de la Liga?

El Popular recibirá a Deportes Concepción este sábado 9 de mayo a las 17:30 horas en el Estadio Monumental por la quinta jornada del certamen.

Tras consolidarse como líder de la competición regular, los pupilos de Fernando Ortiz deben enfocar sus energías en el torneo copero, donde tienen la obligación de sumar de a tres en Macul para asegurar su paso a las semifinales. El duelo ante el cuadro lila asoma como una oportunidad ideal para que el cuerpo técnico siga fogueando a sus talentos jóvenes, buscando mantener esa intensidad que hoy tiene al equipo peleando en la parte alta de todos los frentes nacionales.