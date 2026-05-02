Pisó el Estadio Monumental por primera vez a los seis años. Hoy tiene un hijo jugando en la Sub 14 de Colo Colo. Y esta semana se convirtió en director de Blanco y Negro, incorporado al bloque de Aníbal Mosa para integrarse a la comisión de fútbol. Se trata de Nicolás Monckeberg, exministro del Trabajo de Sebastián Piñera y expresidente de la Cámara de Diputadas y Diputados.

El proyecto que lo tiene “absolutamente entusiasmado” es colectivo y tiene dimensión histórica: un estadio para 60.000 personas, pero construido mientras se sigue utilizando: “Construir un estadio para 60 mil personas sin que la institución se detenga y sin que el equipo deje de ganar es un tremendo desafío que requiere mucho esfuerzo, mucho profesionalismo”, advierte.

¿Cómo llegó Monckeberg al directorio de Colo Colo?

Según publicó la entrevista con el diario La Tercera, Aníbal Mosa lo llamó para contarle las intenciones de la OPA y proponerle sumarse: “Me plantea la disponibilidad de que integrara el directorio, de acompañarlo, y yo inmediatamente le agradecí y le dije que estaba disponible; que para mí es un verdadero honor poder hacerlo”, relata.

Su vínculo con el club viene desde niño: asistió por primera vez al Monumental a los seis años y desde entonces ha asistido como hincha y como apoderado de su hijo que está en las formativas del Cacique. Además comentó una anécdota con Fernando Arab, quien fue director de Blanco y Negro, y él lo reclutó como subsecretario del Trabajo durante el gobierno de Piñera luego de conocerlo en la tribuna del Estadio Monumental.

Sobre el coloso de Macul no esconde el peso del desafío: “No significa que yo crea que es fácil, que sea apretar un botón y que el estadio esté construido o que esté financiado. Se va a requerir mucho esfuerzo de todos y hay que hacerlo todo bien para que resulte (…) Ser parte del equipo que construya y logre el nuevo estadio sin duda que es el desafío más grande que uno como colocolino puede tener“.

¿Vale más Colo Colo que un ministerio?

Monckeberg integra la comisión de fútbol junto a Jaime Pizarro, recién integrado al directorio, y el gerente deportivo Daniel Morón, a quienes considera los expertos que deben entregar el diagnóstico antes de cualquier decisión sobre refuerzos.

Sobre Fernando Ortiz no esquivó la pregunta, pero tampoco sobrevendió: “Creo que está haciendo un buen trabajo y está sacando al equipo adelante y, especialmente, porque está consciente de lo mucho que hay que mejorar.” La meta, dijo, es clara: el título.

Y para entender por qué un exministro de Piñera termina en el directorio de Blanco y Negro, basta con su propia conclusión: “A partir de un buen trabajo en Colo Colo, se puede cambiar la sociedad para bien, tanto o más profundamente que desde un ministerio”.