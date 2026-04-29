Aníbal Mosa confirmó tras la Junta Ordinaria de Accionistas de Blanco y Negro, que ya se comunicó directamente con Cecilia Pérez tras su llegada a la presidencia de Azul Azul y además de felicitarla, le planteó un pedido ligado al desarrollo del próximo Superclásico entre la U y Colo Colo.

El movimiento del ahora ratificado presidente de la concesionaria que dirige los destinos del Cacique, se da justo cuando ambos equipos toman decisiones importantes a nivel dirigencial, y a cuatro meses del Superclásico de la segunda rueda que tendrá a los azules como locales en el Estadio Nacional.

Pese a que aún queda tiempo para ese compromiso, de inmediato se genera una presión sobre la organización del partido más importante del fútbol chileno.

¿Qué le pidió Aníbal Mosa a Cecilia Pérez?

El dirigente de Colo Colo transparentó el tono del primer diálogo con su par de Azul Azul y dejó en evidencia que la conversación no se limitó a un saludo protocolar. “La llame cuando me enteré. La felicité y le deseé lo mejor“, explicó tras la reunión con accionistas, marcando el inicio del vínculo formal entre ambas administraciones.

Luego expuso el objetivo que quiere empujar desde ahora y que requiere coordinación directa entre clubes: “Sería muy positivo trabajar para que el día de mañana tengamos a las dos hinchadas de los equipos más populares del país juntas en un mismo estadio“.

¿Por qué el tema de las hinchas visitantes vuelve a instalarse ahora?

La discusión reaparece en un momento específico: nuevas directivas en Colo Colo y Universidad de Chile, sumado a antecedentes recientes de partidos con presencia controlada de público visitante en el país. Sobre ese punto, Mosa fue explícito al fijar su postura: “Se ha dado con Concepción, tenemos que ir ganando esa batalla a la gente. Tenemos que instalar que somos capaces de dar tranquilidad y seguridad dentro de los estadios”.

El Superclásico está programado para el fin de semana del 22 de agosto en el Estadio Nacional y aparece como el primer caso concreto donde esta idea podría evaluarse.

La localía de la U le entrega margen inicial para definir condiciones, aunque la implementación depende también de autorizaciones externas, como la evaluación de seguridad por parte de autoridades y organismos competentes.

Un partido con ambas hinchadas no solo cambia la logística, sino que también impacta en la recaudación y en el ambiente competitivo. En temporadas recientes, la ausencia de visitantes ha reducido la presión en tribunas y ha modificado la experiencia del espectáculo, un punto que los clubes observan con atención por su efecto deportivo y comercial.

Por lo que el contacto entre Mosa y Cecilia Pérez marca el inicio de una conversación que, hasta ahora, no había tenido avances concretos entre ambas instituciones.