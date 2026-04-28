La junta de accionistas de Azul Azul ratificó a Cecilia Pérez como presidenta de Universidad de Chile, convirtiéndola en la primera mujer en presidir un club de Primera División del fútbol profesional chileno. La abogada, ex ministra del Deporte y ex vocera del gobierno de Sebastián Piñera, lleva cuatro años en el directorio azul y hoy lidera el bloque del accionista que controla al club.

Para entender la dimensión del hito, en Sudamérica hoy no hay más de cinco o seis mujeres presidiendo clubes de fútbol profesional.

Cecilia Pérez es la nueva presidenta del Club Universidad de Chile de acuerdo con la elección hecha por el nuevo directorio. José Ramón Correa fue electo vicepresidente en la misma instancia. Ambos recibieron nueve votos a favor y dos abstenciones. pic.twitter.com/l9bgzU4w6M — Universidad de Chile (@udechile) April 28, 2026

¿Cecilia Pérez es la primera vez que una mujer preside un club de fútbol en Chile?

No exactamente, pero sí en Primera División. Antes de Pérez hubo pioneras en divisiones inferiores o clubes de menor envergadura del fútbol nacional: Ana Bull dirigió Iberia de Los Ángeles, Jessica Uribe presidió Deportes Puerto Montt y Gabriela Parra fue presidenta de Deportes Concepción, llegando a ser la única mujer presidenta entre los 46 clubes de la ANFP en 2023.

Lo que hace único el ascenso de Pérez es que es la primera mujer en presidir a la U de Chile en 99 años de historia y es la primera mujer en comandar a uno de los dos equipos más poderosos del fútbol chileno.

¿Quién es Cecilia Pérez y por qué llega a presidir la U?

Cecilia Pérez Jara es abogada y militante de Renovación Nacional, con una trayectoria política que incluye los cargos de intendenta de Santiago, vocera del gobierno de Piñera y ministra del Deporte entre 2019 y 2022. En esa última etapa ya trabajaba de cerca con la ANFP y conocía el fútbol chileno desde adentro.

Se unió al directorio de Azul Azul en 2022 como vicepresidenta, cargo desde el que declaró sin rodeos: “Es un sueño y también una enorme responsabilidad unirme al directorio del club que tanto amo”. Tras la renuncia de Michael Clark, asumió de manera interina como presidenta y hoy enfrenta la junta de accionistas con el apoyo del denominado “bloque Clark”, que controla la mayoría del accionariado.

¿Cuántas mujeres presiden clubes de fútbol profesional en Sudamérica?

Menos de los que se podría esperar en 2026. El caso más emblemático es el de Leila Pereira, quien en 2021 se convirtió en la primera presidenta del Palmeiras y fue la única mujer entre los 32 dirigentes del último Mundial de Clubes. En Argentina, María Sol Méndez asumió en marzo de 2026 como primera presidenta del Deportivo Español, siendo la séptima mujer en la historia de la AFA en ocupar ese cargo. En Uruguay, Isabel Peña dirige el Rampla Juniors, y en Colombia, Paola Salazar encabeza las Águilas Doradas de Río Negro.

Se pueden contar a las presidentas de este lado del mundo con los dedos de una mano, por eso el hito de Cecilia Pérez también es significativo para el fútbol sudamericano.

Así quedó conformado el directorio de Azul Azul

Estos son los directores de las acciones Serie A, pertenecientes a la casa de estudio de la U de Chile:

Andrés Weintraub

Héctor Humeres

Y los directores de las acciones Serie B son: