José Miguel Insulza, exsenador, exministro del Interior y exsecretario general de la OEA, se suma este martes al directorio de Azul Azul en la junta ordinaria de accionistas. El expolítico, hincha declarado de la U de Chile desde 1952, conversó con TVN y fue directo respecto a sus prioridades: “La meta de todos es el estadio azul, es lo que todos queremos. Tengo la impresión de que los recursos están”.

Insulza dejó el Senado el 11 de marzo. Apenas 48 días después, asumirá su nueva tribuna, el directorio del club de sus amores

¿Por qué llega Insulza a Azul Azul y quién lo designó?

La respuesta tiene nombre y apellido: José Ramón Correa. El abogado, segundo máximo accionista de Azul Azul, adquirió recientemente el paquete accionario que pertenecía a la familia Schapira y tiene derecho a designar directores. Correa eligió a Insulza, su amigo personal, para ocupar uno de esos cupos en la mesa directiva.

El propio Insulza lo confirmó sin rodeos en TVN: “José Ramón es un amigo. Tomaré una decisión en torno a lo que se converse y lo ideal es que el presidente del club sea elegido de manera unánime”. Su llegada no es neutral, en el ambiente azul lo identifican como el principal contrapeso de Cecilia Pérez, quien aspira a la presidencia de Azul Azul apoyada por el denominado “bloque Clark”.

¿Puede la U de Chile construir su estadio propio?

Según Insulza, sí. El nuevo director fue tajante al hablar del proyecto que lleva décadas en carpeta: “Siempre esto se hace en sociedad con alguien y creo que el problema es el lugar donde se pueda hacer, la comuna donde se pueda instalar”. Y agrega un diagnóstico que duele: “A mí me dolió mucho cuando hace muchos años fui a conocer el estadio de la UC. Decía: ‘¿Por qué no tenemos uno nosotros?’”.

Lo que reveló RedGol el 22 de abril añade sustancia al optimismo de Insulza. La U ya tiene un diseño terminado en carpeta y dos comunas candidatas para instalar el estadio. Clark prometió avanzar en el proyecto antes de dejar la presidencia, y el trabajo técnico no se detuvo. La pregunta no es si habrá estadio, sino cuándo y dónde.