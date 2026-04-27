La victoria por 1-0 sobre Universidad Católica en el Estadio Nacional, con el solitario tanto de Juan Martín Lucero a los 16 minutos, trajo paz deportiva pero aceleró las decisiones administrativas en el Centro Deportivo Azul (CDA).

Mientras Fernando Gago consolida a jóvenes como Ignacio Vásquez y Agustín Arce, el panorama para los cupos foráneos es radicalmente distinto. Según información de En Cancha, la dirigencia de Universidad de Chile ya tiene definido el futuro de dos jugadores internacionales que, por razones contractuales y por la necesidad de sumar minutos, no forman parte del proyecto estelar para el segundo semestre de 2026.

¿Qué jugadores extranjeros se van de la U de Chile en junio?

El lateral Felipe Salomoni y el defensor Franco Calderón son los dos nombres que dejarán la institución azul al finalizar la primera rueda. En el caso de Salomoni, su salida está sentenciada debido a que la dirigencia de Azul Azul decidió no activar la opción de compra sobre su pase ni extender la cesión actual.

El zurdo formado en River Plate deberá presentarse en Guaraní de Paraguay una vez que su contrato expire el próximo 30 de junio. Por otro lado, la situación de Calderón responde a una estrategia financiera: el central termina contrato en diciembre y, al perder la titularidad, el club buscará una venta inmediata en el próximo mercado invernal para evitar que se marche como jugador libre a final de año y permitirle continuar su carrera con mayor rodaje.

¿Por qué Franco Calderón perdió la titularidad con Fernando Gago?

La solidez de la dupla compuesta por Matías Zaldivia y Nicolás Ramírez relegó a Franco Calderón al banco de suplentes, donde apenas sumó minutos finales en el Clásico. El defensor argentino, que inició el 2026 como una pieza clave, ha visto cómo su estatus cambió drásticamente bajo el mando de “Pintita”.

En el reciente duelo ante la UC, Calderón ingresó recién a los 81 minutos, mientras que en el partido previo contra Everton ni siquiera fue citado. Esta falta de protagonismo, sumada a la cercanía del fin de su vínculo contractual, ha empujado a la dirigencia a buscarle una salida para recuperar parte de la inversión y no frenar el desarrollo deportivo del jugador.

¿Cómo quedó la U de Chile en la tabla y cuándo es su próximo partido?

Universidad de Chile cerró la jornada 11 en la sexta posición con 17 puntos y ahora se enfoca en el retorno a la competencia en la Copa de la Liga frente a La Serena. Tras vencer a los Cruzados, el “Romántico Viajero” se mantiene en zona de clasificación a copas internacionales, a solo cuatro unidades de los líderes Deportes Limache y Colo Colo.

Debido al receso del campeonato nacional, el próximo desafío oficial será este sábado 2 de mayo a las 15:00 horas, cuando visite a los granates en el Estadio La Portada por la cuarta fecha del Grupo D de la Copa de la Liga, donde los azules marchan terceros con 4 unidades.