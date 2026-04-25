Juan Martín Lucero vivió un día de ensueño con la U de Chile. El delantero argentino rompió su extensa sequía goleadora de 350 días, anotó su primer tanto con la camiseta azul y le dio el triunfo al Romántico Viajero en el Clásico Universitario ante Universidad Católica en el Estadio Nacional.

Tras el pitazo final, el “Gato” abrió su corazón y habló sobre lo difícil que fue adaptarse en la U de Chile, las críticas que recibió por su sequía y lo que este gol significa para relanzar su carrera en el fútbol chileno.

¿Qué dijo Lucero tras su gol en U de Chile?

En conversación con TNT Sports, Lucero no ocultó el alivio que sintió al romper su sequía. “Dejamos todo en la cancha, se notó el compromiso que tiene este equipo, este grupo. Obviamente yo como delantero necesitaba mucho el gol, vivo de esto”, comenzó diciendo.

El delantero también explicó el origen de su difícil inicio en la U de Chile, reconociendo que llegó en desventaja física tras no disputar el último semestre en Fortaleza. “El fútbol es así, son momentos, son rachas, a veces no tiene mucha explicación. Estoy pagando un poco no haber jugado el último semestre en Fortaleza, no haber hecho pretemporada, pero sé que me voy a poner bien porque soy fuerte mentalmente, soy muy profesional”, señaló.

Sobre la presión de estar en un club grande como la U, Lucero fue contundente. “Prefiero tener esa presión y estar en un club grande, me gusta convivir con estos desafíos. Eso implica estar en un club grande y lo disfruto a muerte el día a día. Tanto en las cosas buenas como en las no tan buenas. Pero todo es aprendizaje. Lo que pasó, pasó, y de aquí para el frente”, afirmó.

Por último, el “Gato” respondió a quienes lo presionaban por no anotar. “Todos dicen hace un gol, hace un gol. Sí, ¿pero cómo lo haces? Tienes que tener situaciones, te tiene que quedar. Tuve dos o tres situaciones desde que llegué… pasaron muchas cosas desde mi llegada, pero bueno, ya está. No voy a hablar del pasado, solo disfrutar de este momento lindo. Toda mi familia vino desde Mendoza, así que más que feliz”, cerró emotivo.

¿Cómo fue el primer gol de Lucero en la U de Chile?

El tanto llegó en el minuto 16 del primer tiempo. Los azules ejecutaron un tiro de esquina desde el sector izquierdo y Lucas Barrera ganó en el aire para asistir al “Gato”, quien conectó abajo con su pierna izquierda para superar a Bernedo y decretar el 1-0 definitivo, resultado que no se movería hasta el pitazo final.

Un gol sencillo en su ejecución, pero cargado de significado: el primero de Lucero con la U de Chile, en el Clásico Universitario, con toda su familia en las tribunas llegada desde Mendoza.