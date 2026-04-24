Juan Martín Lucero no ha tenido un buen rendimiento en U de Chile: entre lesiones y bajo rendimiento aún no consigue hacer goles en el elenco universitario. Es por esto que un histórico del club analizó esta situación, apuntó al que considera como el principal responsable y no es el jugador.

Se trata de Víctor Hugo Castañeda, exfutbolista y entrenador de los Azules quien en entrevista con Redgol cuestionó a las personas que se encargaron de traer al jugador a la instituvión, apuntando indirectamente a la gerencia deportiva liderada por Manuel Mayo.

Víctor Hugo Castañeda disparó contra quienes trajeron a Lucero a U de Chile

“El otro día escuché que no marca hace tiempo, pero no es problema de Lucero, es problema de quién lo trajo, que sabía cómo era el tema”, señaló Castañeda, quien es voz autorizada y siempre está atento a la contingencia de U de Chile.

“Lo mismo que Octavio Rivero, que venía lesionado. Están las estadísticas, los famosos scouting, que están para ver sus números y ver cómo viene. La gente que tomó los exámenes antes de traerlo o dar la luz verde para la firma. La U tiene que cuestionar por qué los trajeron, venían a reemplazar a jugadores que se fueron y sabían lo que era jugar en la U”, añadió.

“Siempre doy el mismo ejemplo, Pedro González cuando llegó en los seis meses primeros no hizo goles, hasta que se acostumbró y se aburrió de anotar. La U no es fácil. Tenías al Tucu Contreras, Di Yorio, que se acostumbraron a jugar en la U y los sacaste, eso te lleva a hacer malos negocios, y así como van a final de año los van a querer sacar y qué viene después”, sentenció.

¿Cuándo vuelve a jugar U de Chile y Juan Martín Lucero?

U de Chile vuelve a entrar a la cancha este sábado a las 18:00 horas en el Clásico Universitario ante U Católica en el estadio Nacional, partido trascendental que se llevará a cabo por la Fecha 11 del Campeonato Nacional 2026.

Parece una oportunidad de oro para que Lucero tenga un punto de inflexión en la U, aprovechando que sus competidores por el puesto están lesionados.