Universidad de Chile se encuentra en el ojo del huracán, ya que durante esta jornada el Presidente y Director Azul Azul, Michael Clark, decidió dar un paso al costado y dejar su cargo en el alto mando del club universitario tras cinco años. Es por ello que durante esta jornada salió uno de los referentes del plantel a referirse a la salida del mandamás de los azules.

Se trata de Marcelo Díaz, quien actualmente es el primer capitán del equipo entrenado por Fernando Gago. Durante esta jornada, Díaz se presentó en la conferencia previa al Clásico Universitario, donde fue consultado por la salida de Clark del club. Ante la duda, el líder del vestuario universitario entregó un íntimo recuerdo con el ex presidente y sus agradecimientos por su trabajo en el club universitario

Michael Clark le comunicó personalmente a los jugadores y funcionarios su salida como presidente y director del Club Universidad de Chile. pic.twitter.com/PIYJf1OVMC — Universidad de Chile (@udechile) April 23, 2026

Los elogios de Díaz a la gestión de Clark en la U

En su presentación ante los medios previo al Clásico Universitario, Marcelo Díaz fue consultado por sus impresiones tras la salida de Michael Clark del club universitario, donde mencionó que el presidente se los había dicho personalmente a todo el plantel. Aparte de señalar que le entregó todos los éxitos en su futuro personal, el capitán azul narró una historia inédita con el ex mandamás del club.

“Agradecemos muchísimo su gestión en estos cinco años. Yo estando fuera del club me quedó grabado una frase de él, cuando dijo “Vengo a ordenar la casa”. Muchos nos reíamos de esa frase, pero finalmente fue lo que hizo, ordenó el club que hoy en día está muy sólido tanto económicamente como deportivamente”, indicó el capitán azul tras ser consultado por la salida de Clark.

Tras responder ante la salida de Michael Clark, Díaz bromeó con que él sería el nuevo presidente del club, simulando lo que hizo Juan Sebastián Verón en Estudiantes de La Plata en su momento. Pasando de la broma, el capitán señaló que no le incumbe tal decisión.

¿Cuándo juega Universidad de Chile?

Universidad de Chile vuelve al ruedo en el Campeonato Nacional 2026 en una nueva edición del Clásico Universitario. El enfrentamiento n°202 entre azules y Universidad Católica se disputará este sábado 25 de abril a partir de las 18:00 horas. El duelo será disputado en el Estadio Nacional.