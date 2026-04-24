El Clásico Universitario número 202 ya se juega fuera de la cancha. A solo horas de que Universidad de Chile y Universidad Católica se enfrenten en el Estadio Nacional, el clima subió de temperatura tras una declaración lapidaria que puso en duda la jerarquía histórica de ambos clubes.

Mientras los técnicos Fernando Gago y Daniel Garnero ajustan sus piezas en medio de lesiones de último minuto, un ídolo de la década de los 80 lanzó una bomba que generó ronchas inmediatas en el Centro Deportivo Azul al asegurar que, por estructura y alcances, el cuadro de la franja supera ampliamente al “Romántico Viajero”.

¿Quién dijo que Universidad Católica es más grande que la U de Chile?

Jorge “Mortero” Aravena fue el encargado de encender la previa al asegurar que “por lejos la Católica es más grande que la U de Chile”. El histórico volante, quien brillara con la camiseta cruzada, argumentó que existe una diferencia institucional de fondo que separa a ambos elencos.

“La Católica es la mejor de todas en Chile. Está por sobre la U, que es simplemente un club de fútbol. En cambio, Universidad Católica es una institución. No hay comparación”, disparó el “Mortero” en diálogo con RedGol. Aunque reconoció que la hinchada azul es “tremenda”, recalcó que la UC es superior incluso a Colo Colo por su estructura completa como club.

¿Juega Charles Aránguiz en el Clásico Universitario?

Charles Aránguiz se mantiene como la gran duda de Fernando Gago, aunque su presencia en el equipo titular está prácticamente descartada. El técnico de la U confirmó que el “Príncipe” está en el proceso final de su recuperación tras el desgarro sufrido en marzo. “Veremos mañana (hoy viernes) en qué posibilidades está para poder integrar la lista”, señaló el DT argentino. Lo más probable es que, de ser citado, Aránguiz comience en el banco de suplentes debido a su inactividad de más de 40 días, dejando la responsabilidad del mediocampo a los jugadores que han venido sumando minutos.

¿Cuáles son las formaciones de la U y la UC para el Clásico?

Universidad de Chile mantendría su esquema habitual, mientras que la UC “sufre” por el estado de Eugenio Mena debido a una complicación física. El “Chueco” terminó la práctica del jueves con molestias y Daniel Garnero evalúa su reemplazo de último minuto.

Formación probable de la U: Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Matías Zaldivia, Nicolás Ramírez, Marcelo Morales; Israel Poblete, Lucas Romero (o Agustín Arce), Javier Altamirano; Maximiliano Guerrero, Lucas Assadi y Juan Martín Lucero.

Formación probable de la UC: Vicente Bernedo; Daniel González, Juan Ignacio Díaz, Branco Ampuero, Eugenio Mena; Jhojan Valencia, Cristián Cuevas, Jimmy Martínez, Matías Palavecino; Justo Giani y Fernando Zampedri.