Universidad de Chile y Universidad Católica serán los grandes protagonistas de la fecha 11 del Campeonato Nacional 2026, ya que se enfrentarán por la edición n°202 del Clásico Universitario. El duelo entre azules y cruzados ha sido tendencia por múltiples razones, una de ellas por la designación del árbitro Diego Flores para el encuentro, quien durante esta jornada recibió una nueva tarea a cumplir en el encuentro.

Se trata de la implementación de la moderna RefCam, una cámara que lleva el juez central del encuentro para poder ver el juego desde una perspectiva más cercana al campo de juego y tener una intimidad con los protagonistas del encuentro. La nueva iniciativa ya fue probada en la anterior jornada del torneo, pero será la primera vez que se vea en un clásico entre bullangueros y cruzados.

¿Qué es y cómo funciona la RefCam?

El juez central del Clásico Universitario, Diego Flores, deberá cargar con una cámara pequeña instalada en la diadema que suelen utilizar, es decir, está integrada a la altura del oído para ver el duelo de la manera más parecida a cómo lo ven los árbitros.

Como el duelo es un clásico, se espera harto uso de esta cámara por los consecuentes reclamos que se generan en esta clase de partidos, donde los capitanes suelen acercarse a los jueces consecuentemente para debatir y apuntar diversas jugadas polémicas en los encuentros.

Si bien será la primera aparición de la RefCam en un Clásico Universitario, esta fue instalada por primera vez la jornada pasada. El enfrentamiento entre Universidad Católica y Unión La Calera contó con la cámara del árbitro, en ese caso Nicolás Gamboa, por primera vez en la historia del Campeonato Nacional, pero fue una prueba justamente para ver si existía la posibilidad de usarse en el duelo entre azules y cruzados.

Cabe destacar que la RefCam no es la única implementación por parte de TNT Sports para la emisión del duelo entre los bullangueros y los cruzados, ya que el medio apostó por tener 35 cámaras para la transmisión del clásico, entre la que destacan drones, una de Hyper Slow Motion y la mencionada que usará el juez del juego. Un récord en cobertura por la cantidad de tecnología que tendrá uno de los partidos más icónicos de nuestro país.

¿Cuándo juegan U de Chile vs U Católica?

Universidad de Chile recibirá a Universidad Católica en la versión n°202 del Clásico Universitario. El duelo que es válido por la fecha 11 del Campeonato Nacional 2026 se disputará desde las 18:00 horas en el Estadio Nacional.