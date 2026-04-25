Marcelo Díaz ha perdido la titularidad en U de Chile hace algunos meses: el capitán de los Azules ha aceptado de buena forma este nuevo rol en los últimos años de su carrera y un histórico del club alzó la voz para analizar esta situación y entregar su opinión de cuánto debe jugar el Chelo.

Se trata de Diego Rivarola, quien en ESPN señaló que no ve necesariamente como estelar a Díaz, pese a su extraordinario talento y trayectoria en el fútbol chileno e internacional, asegurando que desde la banca puede venir bien.

Diego Rivarola y el papel de Marcelo Díaz en U de Chile

“Marcelo Díaz no deja de ser un buen cambio siempre, estando bien físicamente siempre. Si es para titular lo podemos discutir… Si la U va ganando puede jugar tranquilamente los últimos minutos para cerrar el partido”, señaló el ídolo de U de Chile en su rol de comentarista en la cadena de deportes.

Rivarola compartió camarín con Díaz en la U, cuando el argentino estaba finalizando su carrera y el chileno inciándola, por lo que habla con conocimiento de causa sobre el jugador y la institución.

Los números de Marcelo Díaz en U de Chile este 2026

Marcelo Díaz, además, fue operado para tratar un problema en el talón en el período de paralización del fútbol entre la temporada anterior y la actual, por lo que ingresó después a las convocatorias (recién para la Fecha 4), la que también es una de las razones de que haya jugado menos minutos.

En este año Díaz ha jugado apenas cuatro partidos oficiales, tres por el Campeonato Nacional y uno por Copa Sudamericana (duelo ante Palestino), acumulando solo 76 minutos de juego.

Esta situación dista mucho de lo que vivió en 2025 con 38 presencias (2.503 minutos) y también del primer año de su retorno en 2024, en el que dijo presente 33 veces (2.661 minutos) siendo inamovible en el primer año y medio del ciclo de Gustavo Álvarez.