Universidad de Chile volvió a los abrazos en el Campeonato Nacional en el partido más importante del año. Los azules se quedaron con el Clásico Universitario tras derrotar por la cuenta mínima a Universidad Católica gracias a la anotación de Juan Martín Lucero, quien puso fin a una sequía goleadora de 350 días con su primer tanto con la camiseta azul.

Con este resultado, el Romántico Viajero volvió a meterse en carrera en el Campeonato Nacional 2026 y escaló hasta la sexta posición de la tabla con 17 puntos. Por su parte, los cruzados se quedaron en la quinta ubicación con la misma cantidad de unidades.

El gol de U de Chile vs U Católica por el Campeonato Nacional 2026

El único gol del compromiso fue obra de Juan Martín Lucero, quien no anotaba desde el 10 de mayo de 2025, cuando defendía los colores de Fortaleza en el Brasileirao. El “Gato” esperó 350 días para volver a celebrar, y lo hizo en el escenario más exigente posible.

El tanto llegó en el minuto 16 del primer tiempo. Tras un tiro de esquina desde el sector izquierdo, Lucas Barrera ganó en el área y asistió de cabeza al delantero argentino, quien solo tuvo que empujar el balón para decretar el 1-0 definitivo en el Estadio Nacional.

😼⚽💙 ¡Lo gritó con todo el Gato!



Juan Martín Lucero abrió la cuenta a favor de #LaU en este #ClásicoUniversitario202, y el argentino marcó su primer gol con la camiseta de los Azules, luego de este centro cerrado en este #MatchdaySábado.



El partido de Deportes La Serena y… pic.twitter.com/Dg3rqOqnyV — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) April 25, 2026

Estadísticas de U de Chile vs U Católica por el Campeonato Nacional 2026

Primera Division – 2026 DÍA DE PARTIDO 11 Universidad de Chile 1 0 Segunda parte Universidad Católica Juan Martin Lucero 16′ Agustin Arce 34′

Lucas Barrera 69′

Gabriel Castellon 77′ Juan Diaz 43′

Juan Diaz 43′ Cristian Cuevas 45′

Cristian Cuevas 45′ Jhojan Valencia 45′

Jhojan Valencia 45′ Alfred Canales 70′ Summary

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Match Stats

Team Stats 77 ‘ Universidad de Chile Tarjeta amarilla : Gabriel Castellon 70 ‘ Universidad Católica Tarjeta amarilla : Alfred Canales 69 ‘ Universidad de Chile Tarjeta amarilla : Lucas Barrera 68 ‘ Universidad Católica Sustitución entra : Alfred Canales 68 ‘ Universidad Católica Sustitución sale : Matias Palavecino 45 + 4 ‘ Universidad Católica Tarjeta amarilla : Jhojan Valencia 46 ‘ Universidad Católica Sustitución entra : Sebastian Arancibia 46 ‘ Universidad Católica Sustitución sale : Daniel Gonzalez 46 ‘ Universidad Católica Sustitución entra : Fernando Zuqui 46 ‘ Universidad Católica Sustitución sale : Eugenio Mena 45 ‘ Universidad Católica Tarjeta amarilla : Cristian Cuevas 43 ‘ Universidad Católica Tarjeta amarilla : Juan Diaz 34 ‘ Universidad de Chile Tarjeta amarilla : Agustin Arce 16 ‘ Universidad de Chile Asistencia : Lucas Barrera 16 ‘ Universidad de Chile Gol regular : Juan Martin Lucero Amonestación para Gabriel Castellon. Amonestación para Alfred Canales. Amonestación para Lucas Barrera. Cambio: se retira Matias Palavecino y entra en su lugar Alfred Canales. Cambio: se retira Daniel Gonzalez y entra en su lugar Sebastian Arancibia. Cambio: se retira Eugenio Mena y entra en su lugar Fernando Zuqui. Ya en juego el segundo tiempo. [ +6 ‘ ] ¡Final! El árbitro pita el final del primer tiempo. [ +4 ‘ ] Amonestación para Jhojan Valencia. Amonestación para Cristian Cuevas. Amonestación para Juan Diaz. Amonestación para Agustin Arce. Asistencia de Lucas Barrera en el gol. ¡G O O O O O O L! – ¡Marca Juan Martin Lucero! El árbitro da inicio al encuentro. Universidad de Chile Universidad de Chile 4-2-3-1 25 Gabriel

Castellon 17 Fabian

Hormazabal 22 Matias

Zaldivia 5 Nicolas

Ramirez 14 Marcelo

Morales 8 Israel

Poblete 29 Lucas

Barrera 7 Maximiliano

Guerrero 28 Agustin

Arce 23 Ignacio

Vasquez 18 Juan

Martin

Lucero Entrenador

0 Fernando Gago

Suplentes

1 Cristopher Toselli



2 Franco Calderon



4 Diego Vargas



6 Nicolas Fernandez



10 Lucas Assadi



19 Javier Altamirano



20 Charles Aránguiz



21 Marcelo Díaz



34 Vicente Ramirez

Universidad Católica Universidad Católica 4-1-4-1 1 Vicente

Bernedo 2 Daniel

Gonzalez 19 Branco

Ampuero 26 Juan

Diaz 3 Eugenio

Mena 20 Jhojan

Valencia 7 Justo

Giani 10 Matias

Palavecino 14 Jimmy

Martinez 15 Cristian

Cuevas 9 Fernando

Zampedri Entrenador

0 Daniel Oscar Garnero

Suplentes

27 Dario Melo



6 Sebastian Arancibia



44 Jose Salas



13 Alfred Canales



8 Fernando Zuqui



5 Carlos Agustin Farias



22 Martin Gomez



25 Diego Corral



18 Juan Rossel

9 Faltas Cometidas 10 1 Fuera de Juego 5 51 Posesión de Balón 49 3 Tarjetas Amarillas 4 8 Tiros Fuera 4 4 Tiros a Puerta 3 5 Corners 3 0 Tarjetas Rojas 0 5 Saques de Portería 8 0 Penaltis 0 15 Tiros Libres 10 3 Paradas 3 7 Tiros Fuera 1ª Mitad 1 1 Tiros Fuera 2ª Mitad 3 2 Tiros a Puerta 1ª Mitad 1 2 Tiros a Puerta 2ª Mitad 2 0 Fuera de Juego 1ª Mitad 3 1 Fuera de Juego 2ª Mitad 2 0 Tarjetas Rojas 1ª Mitad 0 0 Tarjetas Rojas 2ª Mitad 0 1 Tarjetas Amarillas 1ª Mitad 3 2 Tarjetas Amarillas 2ª Mitad 1 5 Corners 1ª Mitad 1 0 Corners 2ª Mitad 2 0 Posesión de Balón 1ª Mitad 0 0 Posesión de Balón 2ª Mitad 0 5 Faltas Cometidas 1ª Mitad 9 4 Faltas Cometidas 2ª Mitad 1 Last Confrontations UNI 1 – 0 UNI 26/10/2025 UNI 1 – 0 UNI 03/05/2025 UNI 2 – 1 UNI 19/10/2024 UNI 2 – 1 UNI 18/05/2024 UNI 1 – 3 UNI 11/11/2023

¿Cuándo vuelven a jugar U de Chile y U Católica?

El Romántico Viajero no volverá a jugar por el Campeonato Nacional hasta el 17 de mayo, pero antes tendrá acción en la Copa de la Liga. Los azules enfrentarán a Deportes La Serena el 2 de mayo a las 15:00 horas en el Estadio La Portada, y luego visitarán a La Calera en el Estadio Nicolás Chahuán Nazar el 10 de mayo.

Universidad Católica, en tanto, tendrá acción más pronto. Los cruzados recibirán a Barcelona de Guayaquil este miércoles 29 de abril a las 20:00 horas por la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Luego enfrentarán a Universidad de Concepción el 3 de mayo y a Ñublense el 10, antes de retomar el torneo local el 16 de mayo.