Universidad de Chile volvió a los abrazos en el Campeonato Nacional en el partido más importante del año. Los azules se quedaron con el Clásico Universitario tras derrotar por la cuenta mínima a Universidad Católica gracias a la anotación de Juan Martín Lucero, quien puso fin a una sequía goleadora de 350 días con su primer tanto con la camiseta azul.
Con este resultado, el Romántico Viajero volvió a meterse en carrera en el Campeonato Nacional 2026 y escaló hasta la sexta posición de la tabla con 17 puntos. Por su parte, los cruzados se quedaron en la quinta ubicación con la misma cantidad de unidades.
El gol de U de Chile vs U Católica por el Campeonato Nacional 2026
El único gol del compromiso fue obra de Juan Martín Lucero, quien no anotaba desde el 10 de mayo de 2025, cuando defendía los colores de Fortaleza en el Brasileirao. El “Gato” esperó 350 días para volver a celebrar, y lo hizo en el escenario más exigente posible.
El tanto llegó en el minuto 16 del primer tiempo. Tras un tiro de esquina desde el sector izquierdo, Lucas Barrera ganó en el área y asistió de cabeza al delantero argentino, quien solo tuvo que empujar el balón para decretar el 1-0 definitivo en el Estadio Nacional.
😼⚽💙 ¡Lo gritó con todo el Gato!— TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) April 25, 2026
Juan Martín Lucero abrió la cuenta a favor de #LaU en este #ClásicoUniversitario202, y el argentino marcó su primer gol con la camiseta de los Azules, luego de este centro cerrado en este #MatchdaySábado.
El partido de Deportes La Serena y… pic.twitter.com/Dg3rqOqnyV
Estadísticas de U de Chile vs U Católica por el Campeonato Nacional 2026
- Juan Martin Lucero 16′
- Agustin Arce 34′
- Lucas Barrera 69′
- Gabriel Castellon 77′
- Juan Diaz 43′
- Cristian Cuevas 45′
- Jhojan Valencia 45′
- Alfred Canales 70′
- Summary
- Comments
- Lineups
- Match Stats
- Team Stats
Castellon
Hormazabal
Zaldivia
Ramirez
Morales
Poblete
Barrera
Guerrero
Arce
Vasquez
Martin
Lucero
- Entrenador
-
0Fernando Gago
- Suplentes
-
1Cristopher Toselli
-
2Franco Calderon
-
4Diego Vargas
-
6Nicolas Fernandez
-
10Lucas Assadi
-
19Javier Altamirano
-
20Charles Aránguiz
-
21Marcelo Díaz
-
34Vicente Ramirez
Bernedo
Gonzalez
Ampuero
Diaz
Mena
Valencia
Giani
Palavecino
Martinez
Cuevas
Zampedri
- Entrenador
-
0Daniel Oscar Garnero
- Suplentes
-
27Dario Melo
-
6Sebastian Arancibia
-
44Jose Salas
-
13Alfred Canales
-
8Fernando Zuqui
-
5Carlos Agustin Farias
-
22Martin Gomez
-
25Diego Corral
-
18Juan Rossel
¿Cuándo vuelven a jugar U de Chile y U Católica?
El Romántico Viajero no volverá a jugar por el Campeonato Nacional hasta el 17 de mayo, pero antes tendrá acción en la Copa de la Liga. Los azules enfrentarán a Deportes La Serena el 2 de mayo a las 15:00 horas en el Estadio La Portada, y luego visitarán a La Calera en el Estadio Nicolás Chahuán Nazar el 10 de mayo.
Universidad Católica, en tanto, tendrá acción más pronto. Los cruzados recibirán a Barcelona de Guayaquil este miércoles 29 de abril a las 20:00 horas por la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Luego enfrentarán a Universidad de Concepción el 3 de mayo y a Ñublense el 10, antes de retomar el torneo local el 16 de mayo.