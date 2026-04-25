Universidad de Chile volvió a los abrazos en el Campeonato Nacional en el partido más importante del año. Los azules se quedaron con el Clásico Universitario tras derrotar por la cuenta mínima a Universidad Católica gracias a la anotación de Juan Martín Lucero, quien puso fin a una sequía goleadora de 350 días con su primer tanto con la camiseta azul.

Con este resultado, el Romántico Viajero volvió a meterse en carrera en el Campeonato Nacional 2026 y escaló hasta la sexta posición de la tabla con 17 puntos. Por su parte, los cruzados se quedaron en la quinta ubicación con la misma cantidad de unidades.

El gol de U de Chile vs U Católica por el Campeonato Nacional 2026

El único gol del compromiso fue obra de Juan Martín Lucero, quien no anotaba desde el 10 de mayo de 2025, cuando defendía los colores de Fortaleza en el Brasileirao. El “Gato” esperó 350 días para volver a celebrar, y lo hizo en el escenario más exigente posible.

El tanto llegó en el minuto 16 del primer tiempo. Tras un tiro de esquina desde el sector izquierdo, Lucas Barrera ganó en el área y asistió de cabeza al delantero argentino, quien solo tuvo que empujar el balón para decretar el 1-0 definitivo en el Estadio Nacional.

Estadísticas de U de Chile vs U Católica por el Campeonato Nacional 2026

Primera Division – 2026 DÍA DE PARTIDO 11
Universidad de Chile
25/04/2026 18:00
1
0
Segunda parte
Universidad Católica
  • Juan Martin Lucero 16′
  • Agustin Arce 34′
  • Lucas Barrera 69′
  • Gabriel Castellon 77′
  • Juan Diaz 43′
  • Cristian Cuevas 45′
  • Jhojan Valencia 45′
  • Alfred Canales 70′
  • Summary
  • Comments
  • Lineups
  • Match Stats
  • Team Stats
77 ‘
Universidad de Chile
Tarjeta amarilla : Gabriel Castellon
70 ‘
Universidad Católica
Tarjeta amarilla : Alfred Canales
69 ‘
Universidad de Chile
Tarjeta amarilla : Lucas Barrera
68 ‘
Universidad Católica
Sustitución entra : Alfred Canales
68 ‘
Universidad Católica
Sustitución sale : Matias Palavecino
45 + 4 ‘
Universidad Católica
Tarjeta amarilla : Jhojan Valencia
46 ‘
Universidad Católica
Sustitución entra : Sebastian Arancibia
46 ‘
Universidad Católica
Sustitución sale : Daniel Gonzalez
46 ‘
Universidad Católica
Sustitución entra : Fernando Zuqui
46 ‘
Universidad Católica
Sustitución sale : Eugenio Mena
45 ‘
Universidad Católica
Tarjeta amarilla : Cristian Cuevas
43 ‘
Universidad Católica
Tarjeta amarilla : Juan Diaz
34 ‘
Universidad de Chile
Tarjeta amarilla : Agustin Arce
16 ‘
Universidad de Chile
Asistencia : Lucas Barrera
16 ‘
Universidad de Chile
Gol regular : Juan Martin Lucero
Amonestación para Gabriel Castellon.
Amonestación para Alfred Canales.
Amonestación para Lucas Barrera.
Cambio: se retira Matias Palavecino y entra en su lugar Alfred Canales.
Cambio: se retira Daniel Gonzalez y entra en su lugar Sebastian Arancibia.
Cambio: se retira Eugenio Mena y entra en su lugar Fernando Zuqui.
Ya en juego el segundo tiempo.
[ +6 ‘ ] ¡Final! El árbitro pita el final del primer tiempo.
[ +4 ‘ ] Amonestación para Jhojan Valencia.
Amonestación para Cristian Cuevas.
Amonestación para Juan Diaz.
Amonestación para Agustin Arce.
Asistencia de Lucas Barrera en el gol.
¡G O O O O O O L! – ¡Marca Juan Martin Lucero!
El árbitro da inicio al encuentro.
Universidad de Chile
4-2-3-1
Gabriel Castellon 25
Gabriel
Castellon
Fabian Hormazabal 17
Fabian
Hormazabal
Matias Zaldivia 22
Matias
Zaldivia
Nicolas Ramirez 5
Nicolas
Ramirez
Marcelo Morales 14
Marcelo
Morales
Israel Poblete 8
Israel
Poblete
Lucas Barrera 29
Lucas
Barrera
Maximiliano Guerrero 7
Maximiliano
Guerrero
Agustin Arce 28
Agustin
Arce
Ignacio Vasquez 23
Ignacio
Vasquez
Juan Martin Lucero 18
Juan
Martin
Lucero
  • Entrenador
  • 0
    Fernando Gago
  • Suplentes
  • 1
    Cristopher Toselli
  • 2
    Franco Calderon
  • 4
    Diego Vargas
  • 6
    Nicolas Fernandez
  • 10
    Lucas Assadi
  • 19
    Javier Altamirano
  • 20
    Charles Aránguiz
  • 21
    Marcelo Díaz
  • 34
    Vicente Ramirez
Universidad Católica
4-1-4-1
Vicente Bernedo 1
Vicente
Bernedo
Daniel Gonzalez 2
Daniel
Gonzalez
Branco Ampuero 19
Branco
Ampuero
Juan Diaz 26
Juan
Diaz
Eugenio Mena 3
Eugenio
Mena
Jhojan Valencia 20
Jhojan
Valencia
Justo Giani 7
Justo
Giani
Matias Palavecino 10
Matias
Palavecino
Jimmy Martinez 14
Jimmy
Martinez
Cristian Cuevas 15
Cristian
Cuevas
Fernando Zampedri 9
Fernando
Zampedri
  • Entrenador
  • 0
    Daniel Oscar Garnero
  • Suplentes
  • 27
    Dario Melo
  • 6
    Sebastian Arancibia
  • 44
    Jose Salas
  • 13
    Alfred Canales
  • 8
    Fernando Zuqui
  • 5
    Carlos Agustin Farias
  • 22
    Martin Gomez
  • 25
    Diego Corral
  • 18
    Juan Rossel
9
Faltas Cometidas
10
1
Fuera de Juego
5
51
Posesión de Balón
49
3
Tarjetas Amarillas
4
8
Tiros Fuera
4
4
Tiros a Puerta
3
5
Corners
3
0
Tarjetas Rojas
0
5
Saques de Portería
8
0
Penaltis
0
15
Tiros Libres
10
3
Paradas
3
7
Tiros Fuera 1ª Mitad
1
1
Tiros Fuera 2ª Mitad
3
2
Tiros a Puerta 1ª Mitad
1
2
Tiros a Puerta 2ª Mitad
2
0
Fuera de Juego 1ª Mitad
3
1
Fuera de Juego 2ª Mitad
2
0
Tarjetas Rojas 1ª Mitad
0
0
Tarjetas Rojas 2ª Mitad
0
1
Tarjetas Amarillas 1ª Mitad
3
2
Tarjetas Amarillas 2ª Mitad
1
5
Corners 1ª Mitad
1
0
Corners 2ª Mitad
2
0
Posesión de Balón 1ª Mitad
0
0
Posesión de Balón 2ª Mitad
0
5
Faltas Cometidas 1ª Mitad
9
4
Faltas Cometidas 2ª Mitad
1
Last Confrontations
UNI 1 – 0 UNI 26/10/2025
UNI 1 – 0 UNI 03/05/2025
UNI 2 – 1 UNI 19/10/2024
UNI 2 – 1 UNI 18/05/2024
UNI 1 – 3 UNI 11/11/2023

¿Cuándo vuelven a jugar U de Chile y U Católica?

El Romántico Viajero no volverá a jugar por el Campeonato Nacional hasta el 17 de mayo, pero antes tendrá acción en la Copa de la Liga. Los azules enfrentarán a Deportes La Serena el 2 de mayo a las 15:00 horas en el Estadio La Portada, y luego visitarán a La Calera en el Estadio Nicolás Chahuán Nazar el 10 de mayo.

Universidad Católica, en tanto, tendrá acción más pronto. Los cruzados recibirán a Barcelona de Guayaquil este miércoles 29 de abril a las 20:00 horas por la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Luego enfrentarán a Universidad de Concepción el 3 de mayo y a Ñublense el 10, antes de retomar el torneo local el 16 de mayo.

Así puedes seguir a Al Aire Libre en Google Discover en solo segundos y recibe todas las noticias deportivas