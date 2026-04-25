Una gran sorpresa nos tenía guardada Fernando Gago: el DT de U de Chile citó a Eduardo Vargas para el Clásico Universitario ante U Católica, pese a que en la previa se había dado por descartado al jugador, ya que supuestamente no había alcanzado a recuperarse de un desgarro.

Turbomán es una de las opciones que tiene Gago entonces ante la sequía de goles en los últimos dos partidos, aunque debe mejorar su rendimiento, al igual que su competidor por el puesto Juan Martín Lucero.

¿Por qué vuelve Eduardo Vargas a la citación de U de Chile?

Según dio a conocer RedGol, no hay claridad si es que Eduardo Vargas estará disponible para el Clásico Universitario de U de Chile vs U Católica. No obstante, el técnico Fernando Gago le dijo al delantero que lo esperará hasa último minuto para saber si púede contar con él, razón por la que apareció en la convocatoria de este compromiso.

Revisa la lista de convocados de U de Chile para el Clásico Universitario ante U Católica

1 Cristopher Toselli

2 Franco Calderón

4 Diego Vargas

5 Nicolás Ramírez

6 Nicolás Fernández

7 Maximiliano Guerrero

8 Israel Poblete

10 Lucas Assadi

11 Eduardo Vargas

14 Marcelo Morales

17 Fabián Hormazábal

18 Juan Martín Lucero

19 Javier Altamirano

20 Charles Aránguiz

21 Marcelo Díaz

22 Matías Zaldivia

23 Ignacio Vásquez

25 Gabriel Castellón

28 Agustín Arce

29 Lucas Barrera

34 Vicente Ramírez

Los números de Eduardo Vargas en su regreso a U de Chile

Eduardo Vargas ha jugado 13 partidos desde que volvió a U de Chile, completando 988 minutos. Turbomán ha anotado tres goles y ha entregado dos asistencia, participando entonces en cinco anotaciones del elenco universitario.

Son número todavía bajos considerando que se trata de un jugador histórico del club, el que si bien llega en una etapa otoñal de su carrera, obviamente se espera que tenga un nivel superior por la jerarquía que ganó en el fútbol europeo, brasileño y en la Selección Chilena.

¿A qué hora es el Clásico Universitario?

U de Chile recibe a U Católica en el Clásico Universitario este sábado a las 18:00 horas en el estadio Nacional.

Este compromiso será transmitido por TNT Sports Premium y TNT Sports en HBO Max, aunque también podrás seguilor Minuto a Minuto por Al Aire Libre.