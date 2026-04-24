Fernando Gago ya prepara el próximo Clásico Universitario ante Universidad Católica por la undécima jornada del Campeonato Nacional 2026, y durante esta jornada decidió quiénes serán los azules que serán opción para enfrentar a los cruzados, donde sorprende el regreso de una figura del equipo azul y la marginación de otro.

La gran sorpresa de Pintita es Charles Aranguiz, quien fue esperado toda la semana por el cuerpo técnico de Universidad de Chile para ver si era una opción viable para el equipo. El Príncipe logró superar su sobrecarga en el sóleo de la pierna izquierda y se metió entre los citados de Gago, pero no todas las figuras lograron recuperarse, por lo que encabezan las sorpresas en la lista del técnico para enfrentar a los cruzados.

Las sorpresas de Gago para el Clásico Universitario

Durante esta jornada, el medio Emisora Bullanguera reveló las sorpresas de Fernando Gago en la citación de los universitarios para enfrentar a Universidad Católica en la edición n°202 del Clásico Universitario. Para empezar, Charles Aránguiz y Marcelo Morales son las principales altas del plantel y asoman como titulares para el enfrentamiento.

Mientras tanto, son tres los jugadores que no se concentran junto al plantel azul para enfrentar a los cruzados. El primero es Eduardo Vargas, quien es una de las bajas importantes del club por ser parte fundamental y títular inamovible para Gago.

Por otra parte, dos jugadores quedaron marginados de la concentración para el ingreso de Aránguiz y Morales a la lista. Se trata del lateral argentino Felipe Salomoni y del volante paraguayo Lucas Romero. Las dos bajas han perdido terreno en el mandato de Fernando Gago en la escuadra azul, ya que a pesar de jugar un par de minutos en los últimos encuentros, no son considerados como opciones titulares frecuentes.

¿Cuándo juega U de Chile vs U Católica?

Universidad de Chile enfrentará a Universidad Católica este sábado 25 de abril en una nueva edición del Clásico Universitario por el Campeonato Nacional 2026. El duelo n°202 entre azules y cruzados se disputará a partir de las 18:00 horas en el Estadio Nacional.