Juan Martín Lucero celebró por fin con la camiseta de la U de Chile. El “Gato” dejó atrás su extensa sequía goleadora y anotó su primer tanto como jugador azul en el Clásico Universitario 2026, abriendo la cuenta ante Universidad Católica en el Estadio Nacional.

El tanto tiene un sabor especial para el delantero, quien llegó a la U con grandes expectativas pero había tenido una temporada muy por debajo de lo esperado. En el partido más importante del año, el “Gato” apareció para darle la ventaja a los azules.

El gol de Lucero en el Clásico Universitario

La U de Chile fue protagonista en el inicio del Clásico Universitario y fue el equipo que más propuso en el arranque. El equipo dirigido por Fernando Gago incomodó a los cruzados en los primeros minutos hasta que llegó el ansiado gol que rompió el cero en Ñuñoa.

El tanto llegó en el minuto 16 del primer tiempo. Tras un tiro de esquina desde el sector izquierdo, Barrera ganó un cabezazo en el área y asistió a Juan Martín Lucero, que solo tuvo que empujarla para decretar el 1-0 en favor del Romántico Viajero.

😼⚽💙 ¡Lo gritó con todo el Gato!



Juan Martín Lucero abrió la cuenta a favor de #LaU en este #ClásicoUniversitario202, y el argentino marcó su primer gol con la camiseta de los Azules, luego de este centro cerrado en este #MatchdaySábado.



El partido de Deportes La Serena y… pic.twitter.com/Dg3rqOqnyV — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) April 25, 2026

¿Hace cuánto no anotaba un gol Juan Martín Lucero?

Juan Martín Lucero acumulaba casi un año sin anotar goles. Su última anotación fue el pasado 10 de mayo de 2025, cuando defendía los colores de Fortaleza. En aquella oportunidad el Gato marcó un doblete en la goleada por 5-0 sobre Juventude por el Brasileirao.

Con su gol en el Clásico Universitario, el atacante argentino puso fin a una sequía goleadora de 350 días. El renacer de Lucero llega en un momento clave para el Romántico Viajero. La U de Chile no podrá contar por varios meses con Octavio Rivero, mientras que Eduardo Vargas recién se está reintegrando a los trabajos de Fernando Gago tras superar una lesión.