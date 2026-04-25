Universidad Católica pasa por una de las semanas más complicadas en la temporada, ya que durante esta jornada deberá visitar a Universidad de Chile por el Campeonato Nacional 2026, pero con la condición de no arriesgar jugadores físicamente debido a que la semana entrante tiene que emprender viaje a Ecuador para jugar ante Barcelona SC por la Copa Libertadores 2026, lo que ha sido un verdadero dolor de cabeza para el técnico cruzado.

Daniel Garnero llega a la fecha 11 del torneo doméstico con una considerable lista de lesionados que son parte del primer equipo, por lo que decidió no arriesgar y exponer a una de sus mayores figuras del plantel a una lesión en la edición n°202 del Clásico Universitario para que pueda decir presente en el viaje cruzado a tierras ecuatorianas.

El guardado de Daniel Garnero para el Clásico Universitario

Los cruzados buscarán los tres puntos de forasteros ante los azules en el Estadio Nacional pero sin una de sus figuras en cancha, ya que según informa el medio ESPN, Daniel Garnero decidió que el volante argentino, Fernando Zuqui, no será parte del once titular de la Franja, como venía siendo costumbre.

El técnico de los cruzados opta por dejar en la banca al volante para que llegue en óptimas condiciones al enfrentamiento por la fecha 3 de la Copa Libertadores 2026 ante Barcelona SC de Ecuador. Cabe destacar que Zuqui viene de jugar los dos últimos encuentros completos de Católica ante Cruzeiro en Brasil y ante Unión La Calera de local, por lo que decidieron darle un respiro para el duelo ante los azules.

¿Cuándo juega Universidad Católica?

Universidad Católica debe visitar aUniversidad de Chile en la versión n°202 del Clásico Universitario. El duelo válido por la undécima jornada del Campeonato Nacional 2026, se disputará esta tarde en el Estadio Nacional a partir de las 18:00 horas.

Tras su encuentro ante los azules, los cruzados deberán pasar la página para enfocarse en su próximo duelo por plano internacional, ya que deberán visitar a Barcelona SC en Ecuador por la fecha 3 de la Copa Libertadores 2026. El duelo será disputado el miércoles 29 de abril a partir de las 20:00 horas en el Estadio Monumental Banco Pichincha.