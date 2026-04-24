Universidad Católica recibió un duro golpe a horas del Clásico Universitario. Eugenio Mena sufrió una lesión en los entrenamientos y quedaría descartado para el partido ante la U de Chile del sábado 25 de abril en el Estadio Nacional, válido por la fecha 11 del Campeonato Nacional 2026.

La baja del “Chueco” también enciende alarmas en el cuerpo técnico de Daniel Garnero pensando en los próximos compromisos de la UC en la Copa Libertadores 2026, donde los cruzados necesitarán a todos sus efectivos disponibles para competir en el torneo continental.

¿Qué le pasó a Eugenio Mena en la U Católica?

Según informó Radio ADN, Mena asomaba como titular indiscutido para el clásico, pero sufrió un desgarro muscular durante la práctica que lo dejaría fuera de la convocatoria de Daniel Garnero. El lateral izquierdo de 37 años no estaría disponible para medirse ante el Romántico Viajero en el Estadio Nacional.

La lesión del “Chueco” es un golpe sensible para la UC, considerando que Mena es uno de los jugadores con más experiencia del plantel y un referente dentro del camarín cruzado. Su ausencia en un partido de esta magnitud no es un detalle menor para Garnero, quien confiaba en su veteranía para manejar la presión de un clásico.

Ante la casi segura baja, el técnico argentino ya movió el tablero: Cristián Cuevas sería el encargado de ocupar el carril izquierdo en defensa, dándole continuidad al esquema sin grandes variaciones tácticas.

¿Cómo formará U Católica vs U de Chile?

La ausencia de Mena no cambiaría el esquema de Garnero, quien solo reemplazará al “Chueco” con un jugador en su misma posición. La UC formaría así:

Portero: Vicente Bernedo

Vicente Bernedo Defensa: Daniel González, Branco Ampuero, Juan Ignacio Díaz y Cristián Cuevas

Daniel González, Branco Ampuero, Juan Ignacio Díaz y Cristián Cuevas Mediocampo: Jhojan Valencia, Fernando Zuqui, Jimmy Martínez y Matías Palavecino

Jhojan Valencia, Fernando Zuqui, Jimmy Martínez y Matías Palavecino Ataque: Justo Giani y Fernando Zampedri

Cuevas llega a este clásico con la responsabilidad de cubrir uno de los puestos más exigidos del sistema de Garnero, y deberá rendir al máximo nivel en uno de los partidos más importantes del año para los cruzados.

¿Cuándo juegan U de Chile vs U Católica?

El Clásico Universitario se disputará este sábado 25 de abril desde las 18:00 horas en el Estadio Nacional, por la undécima fecha del Campeonato Nacional 2026. El duelo promete ser uno de los más atractivos de la temporada, con ambos equipos buscando puntos importantes en la tabla de posiciones. Podrás seguir todos los detalles del partido en Al Aire Libre.