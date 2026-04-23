Universidad de Chile y Católica serán los protagonistas del duelo más atractivo de la fecha 11 del Campeonato Nacional 2026, en una nueva edición del Clásico Universitario. Este crucial duelo parece ya jugarse desde antes que se vean en la cancha, y uno de los puntos en que más encuentros han tenido los equipos fue la designación del árbitro Diego Flores como árbitro del partido.

Este tema fue tocado en la típica entrevista previa al Clásico Universitario, donde estuvieron presentes los técnicos Fernando Gago y Daniel Garnero, y los capitanes Marcelo Díaz y Fernando Zampedri. Ante esto, el técnico cruzado y el capitán azul apuntaron a la presencia de Flores como juez del encuentro y cuál esperan que sea su rol en el compromiso entre universitarios.

Díaz y Garnero apuntan al arbitraje del Clásico Universitario

En la reunión ante los medios, Daniel Garnero fue consultado por su único clásico disputado como jugador ante los azules, en el año 1996, y una polémico penal no cobrado a Sebastián Rozental, donde señaló entre risas que “Nos cagaron”. Tras la broma, el técnico cruzado dio su opinión por el arbitraje del partido que comandará Diego Flores.

“Ojalá que el arbitraje pase desapercibido. La idea de los protagonistas no es enojarse con el árbitro. Pueden haber equivocaciones pero esperamos que pase desapercibido y quien haga mejor las cosas se lleve el partido, y que no tenga nada que ver el árbitro”, señaló Garnero ante la prensa.

Por su parte, Marcelo Díaz también se refirió a la asignación de Flores como juez central del compromiso entre azules y cruzados, donde mencionó que espera que el árbitro no influya en el encuentro y sean los jugadores quiénes marquen lo que suceda en la cancha, para no darle el beneficio de la duda a los árbitros designados del Clásico Universitario.

¿Cuándo juegan U de Chile vs U Católica?

Universidad de Chile recibe a Universidad Católica en una nueva edición del Clásico Universitario. El enfrentamiento válido por la fecha 11 del Campeonato Nacional 2026 se disputará este sábado 25 de abril a partir de las 18:00 horas en el Estadio Nacional.